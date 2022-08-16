Diş tedavisi için gelmişti, hayata yeniden başladı: Hayatını Türk doktorların dikkati kurtardı! “Yaşama şansım %25’ti”

24 Haziran'da diş implantı için Antalya'ya giden Robinson, içeriye tedavi göreceği klinikte düşmesinin ardından acile yönlendirildi. O güne kadar hayatındaki her şeyin normal olduğunu söyleyen Lisa, hemşire olarak düzenli bir hayatının olduğunu dile getirdi.

Yeni bir işe başlamak üzere olan Lisa Robinson, bundan önce dişleriyle ilgili sıkıntılarını gidererek kendisine güven dolu bir gülümseme vermeleri için Türk doktorları tercih etmişti. Fakat tedavi süresince yaşadığı dayanılmaz migren atakları, kendisini oldukça rahatsız etmeye başlamıştı.