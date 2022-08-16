Diş tedavisi için gelmişti, hayata yeniden başladı: Hayatını Türk doktorların dikkati kurtardı! “Yaşama şansım %25’ti”

24 Haziran'da diş implantı için Antalya'ya giden Robinson, içeriye tedavi göreceği klinikte düşmesinin ardından acile yönlendirildi. O güne kadar hayatındaki her şeyin normal olduğunu söyleyen Lisa, hemşire olarak düzenli bir hayatının olduğunu dile getirdi.
Yeni bir işe başlamak üzere olan Lisa Robinson, bundan önce dişleriyle ilgili sıkıntılarını gidererek kendisine güven dolu bir gülümseme vermeleri için Türk doktorları tercih etmişti. Fakat tedavi süresince yaşadığı dayanılmaz migren atakları, kendisini oldukça rahatsız etmeye başlamıştı.
"KLİNİĞE GİRERKEN BAYILDI"
24 Haziran günü tedavinin devamı için Türkiye'ye geldiğinde gece saatlerinde, kendisini çok fazla terlemiş şekilde kötü hissederek uyandığını banyoya gittikten sonra kendini bir süre sonra küvette bularak uyandığını anlatan Lisa Robinson, ertesi gün ilerleyen saatlerde diş kliniğine gitti. Bu esnada aniden dengesini kaybederek bayılan Robinson'u acilen MRI taraması yapmak için bir hastaneye yönlendirdiler.
"YAŞAMA ŞANSI SADECE %25'Tİ"
Tarama sonucunda ölümcül bir sonuca neden olabilecek 4.5 cm glioblastoma beyin tümörü olduğu anlaşıldı ve acil ameliyat gerektiren bir kanama yaşadığı tespit edildi. Cerrahi işlemden önce 4 gün boyunca yoğun bakımda kalan Robinson, cerrahın uyguladığı işlemin ardından tümörün çoğu alındı. Doktorların hayatta kalma şansının yalnızca %25 olduğunu söylediği tümörün büyük bölümünden başarılı bir ameliyat sayesinde kurtuldu. Fakat kendisine hayatta kalmasının bir mucize olduğu söylenen Robinson, yaşadığı her gün için Türk doktorlara teşekkür ettiğini dile getiriyor.