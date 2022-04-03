Disleksi dikkat dağınıklığı ve otizme inat okuma yazma öğrendi!

Oğluma otizm tanısı 5 yaşında konuldu ama 2-3 yaşlarında hareket ve davranış bozukluğu vardı. Psikoloğa götürdüğümde disleksi, dikkat dağınıklığı tanısı ile otizmli olduğunu öğrendim. 2 yıldır yoğun bir özel eğitim alıyoruz. Diyanette kreşte çalışan bir eğitimciydim. Daha önce otizm nedir bilmezdim. Doktor 'çocuğunuz otizm kümesi içinde' dediğinde dünyam başıma yıkılmıştı.

KİMSE DÜZELECEĞİNE İNANMADI

"Eğitimci olarak bunu başaracağım dedim."

7/24 evladımın gelişimi için araştırmalar yaptım. Konuşması anlamlı değildi. Eşimin otizmi kabullenmesi çok uzun sürdü. Hayatımızdaki insanların çoğu oğlumun düzelebileceğine inanmıyordu. Ben sonuna dek inandım. İlk teşhisi aldığımızda doktor otizmin tek ilacının eğitim olduğunu söyledi. Oğlum şu anda normal okula kaynaştırma öğrencisi olarak gidiyor ve arkadaşlarından bir farkı yok.

EVİMİ OYUN ALANINA ÇEVİRDİM

Çocuğun sosyalleşmesi şart. Kovid döneminde kreşler kapandığı için imkanlar kısıtlıydı ben de çocuğumu daha fazla kısıtlamamak için evimi oğlumun oyun ve atölyeye çevirmesine izin verdim. Yeteneği olduğunu gördüm. İnternetten araştırdım ve montessori eğitimlerinde çizim yöntemlerini oğluma gösterdim. İbrahim Musab gördüğü her şeyin resmini yaparak kopyalıyordu. Yaptığı resimlerin sergilenmesini istiyoruz. Evladım resim üzerine eğitim alırsa daha çok yol kat edeceğini düşünüyorum. Çocuğumun resim dışında bir diğer ilgi alanı da hayvanlardı. Tüm hayvanların özelliklerini biliyor ve hayvanları çok seviyor.