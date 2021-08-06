Dişlerine inanamayacaksınız! Tıpkı bir insan gibi

Kuzey Carolina Nags Head'de avlandıktan sonra çektiği fotoğraf, Jennette Pier adlı kişinin Facebook sayfasında yayınladığı bu balık, büyük ilgi çekti. Avlanan bu balığın özellikle insana benzeyen diş yapısı, tüm görenleri dehşete düşürdü.

Birçok tepki alan fotoğrafta, insanlar balığı "korkunç" bulurken aynı zamanda bu fotoğrafın üzerinde oynandığı da iddia edildi.



Mahkum balığı olarak bilinen bu balık, ilginç yapısı ile hemen her zaman ilgi çekse de bu balığın diş yapısının gelişmişlik düzeyi, insanları şaşkınlığa uğratıyor.

Nathan Martin tarafından yakalanan 4 kiloluk mahkum balığı, ikiz kardeşiyle balığa gittiği sırada yakalandı ve hem kendisi hem de kardeşi için büyük bir şaşkınlık sebebi oldu.

Kuzey Carolina Çevre Kalitesi Departmanına göre, mahkum balıkları genellikle 2,5 kilo ve 6 kilo arasında değişirken ve ortalama 76 cm uzunluğunda oluyor.

Uzmanlar, mahkum balıklarının kabuklu deniz hayvanlarını ve deniz kestanelerini yiyebilmeleri için yeterli oranda sağlayan kesici dişlere, azı dişlerine ve yuvarlak öğütücülere sahip belirgin dişleri bulunduğunu belirtiyor.

Genelde bulundukları alan ise midye ve istiridye ile kaplı tuzlu ve acı kıyı sularında olduğu belirtiliyor.