Diyabet hastalarına beslenme önerileri

Diyetisyen Hande Güngör, diyabet hastaları için önemli olan glisemik indeksi etkileyen durumları göz önünde bulundurarak beslenme önerilerinde bulundu.

İHA ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 23.08.2021 16:47 Güncelleme Tarihi: 23.08.2021 16:49

Diabetes Mellitus (Tip 2 DM, Diyabet, Şeker Hastalığı), insülin hormonunun pankreastan yetersiz salınmasıyla besin öğesi metabolizmalarında bozukluklara bağlı bir hastalık. Şeker hastalığında önemli olan glisemik kontrolün sağlanmasında diyet tedavisinin büyük önem taşıdığını ifade eden Diyetisyen Hande Güngör, "Glisemik kontrolü sağlamada karşımıza "glisemik indeks ve glisemik yük" tanımlamaları çıkmaktadır. "Glisemik İndeks (Gİ)" besinlerin kan şekerini yükseltme ölçüsünü gösterirken, "Glisemik Yük(GY)" ise besinlerin içeriğinde bulundurduğu karbonhidrat, lif, su gibi besin öğelerinin miktarına göre kan şekerini yükseltme ölçüsüdür. Şeker hastalığında düşük glisemik indeksli diyet uygulanması, kan şekerini dengeleyerek, Tip 2 DM ve beraberinde gelişebilen birçok kronik hastalığı önler. Ayrıca glisemik indeksi düşük gıdalarla beslenildiğinde, glikoz daha yavaş ve düzenli olarak salınır.

PATATES, BEYAZ EKMEK, PİRİNÇ, MEYVE SULARI, OLGUN MUZ... Bu sayede pankreas fazla insülin salgılamaz, tokluk hissi uzun sürer. Genellikle lif oranı yüksek, işlenmemiş gıdaların Gİ'i düşüktür. Barbunya, nohut, mercimek, fındık, elma ve çoğu meyve-sebze, bulgur, tam tahıllı ekmek ve früktoz düşük glisemik indekse sahip besinlerdendir. Patates, beyaz ekmek, pirinç, meyve suları, olgun muz, karpuz, mısır ve mısır gevreği ise yüksek glisemik indeksli besinlerdendir" dedi. Düşük Gİ'li besinlerin daha uzun süre tokluk hissi verdiği bilinse de durum her zaman böyle olmadığını ifade eden Güngör, "Çünkü besinlerin Gİ'i elde edildiği besin çeşidine, saklanma sürelerine, olgunluklarına, pişirilme derecelerine ve işlemden geçirilme yöntemlerine göre değişiklik gösterir. Besinlerin glisemik indeksini etkileyen durumları göz önünde bulundurarak bir kaç öneri vermek gerekirse, besinlerin işlenmemiş, bütün hali, püre haline göre ya da meyvelerin ham olanlarının olgunlarına göre Gİ değerleri daha düşüktür. Örneğin, haşlanmış, soğuk ve bütün patatesin sıcak patates püresine göre, ham muzun olgun muza göre Gİ'i daha düşüktür. İçerisinde dirençli nişasta, kepek, pektin, selüloz gibi lif kaynakları bulunduran besinlerin Gİ değerleri daha düşüktür. Örneğin, elma, yulaf, tam buğday ve kuru baklagillerin Gİ'i, çok pişmiş-sıcak pirinç ve beyaz ekmeğe göre daha düşüktür. Früktoz, glikoza göre daha düşük Gİ değerine sahiptir.