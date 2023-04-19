Diyabet hastalarına enfeksiyon uyarısı!

Şeker hastalarının genel nüfusa oranla enfeksiyonlara eğilimli olduğunu ifade eden Gür, "Şeker hastalarının bağışıklık sistemleri sağlıklı insanlara göre daha zayıftır. Kan şekerinde yaşanan yükselme, şeker hastalarının enfeksiyonlara daha kolay yakalanmalarına sebebiyet verir. Bununla beraber yağ metabolizmasında bozulma, nöropati, vasküler (damar) ve renal (böbrek) hastalıklar gibi komplikasyonlar da enfeksiyon gelişimine katkıda bulunabilir" dedi.

ŞEKER HASTALARINDA GÖRÜLEBİLECEK ÖNEMLİ ENFEKSİYONLAR

Şeker hastalarında enfeksiyonların daha ağır seyrettiğini ve glisemik kontrolü bozduğunu ifade eden Gür, "Diyabet, genel olarak viral olanlarda dâhil olmak üzere çeşitli enfeksiyonların riskinin artmasıyla ilişkilidir. Enfeksiyonlar, bağışıklık sisteminin daha düşük olması sebebiyle şeker hastaları için önemli bir sorundur. Tüberküloz gibi ciddi solunum yolu enfeksiyonları, sistit gibi üriner sistem enfeksiyonları, genital enfeksiyonlar, diyabetik ayak enfeksiyonları, cilt enfeksiyonları şeker hastaları için oldukça önemlidir" diye konuştu.