Diyabetin gözlere zararı büyük

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Selçuk Sızmaz, kan şekerinin yüksekliğine bağlı olarak göz lensinin içine sıvı geçişi olduğunu ve bunun da lenste şişmeye yol açtığını belirterek “Diyabet hastalarında yaşıtlarına oranla daha erken katarakt gelişimi görülür” dedi. Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Selçuk Sızmaz, diyabet hastalığının gözlere zararlar hakkında bilgi verdi.

İHA ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 20.08.2021 10:31 Güncelleme Tarihi: 20.08.2021 10:31

Doç. Dr. Selçuk Sızmaz, hayatı tehdit eden komplikasyonların görülme sıklığının hastalığın süresi ve kan şekeri düzeyi ile doğru orantılı olduğunu söyleyerek, "Kan şekeri düzeyi ne kadar bozuksa risk de o kadar artıyor. Diyabete bağlı olarak gözlerde de kuruluktan retina sorunlarına ve kalıcı görme kaybına uzanan ciddi sorunlar yaşanıyor. Diyabetik retinopati dediğimiz hastalık, dünyadaki körlük nedenlerinin başında geliyor" diye konuştu.



GÖZDE KURULUK Diyabete bağlı olarak göz ve görme yollarında yaşanan sorunların diyabetik göz hastalığı başlığı altında incelendiğini anlatan Doç. Dr. Selçuk Sızmaz, "Diyabet, yardımcı göz yaşı bezlerinde kronik iltihaplanmaya yol açarak gözyaşı salgısının azalmasına ve yoğunluğunun artmasına yol açar. Bunun sonucunda hastalar; gözlerde kuruluk hissi, yanma, batma ve gözyaşı filminin bozulması sonucunda bulanık görmeden şikayetçi olurlar" dedi. Diyabete bağlı göz kuruluğunun ileri düzeylerde yaşam kalitesini olumsuz etkileyen yakınmalara da yol açtığını ifade eden Doç. Dr. Selçuk Sızmaz, tedavide yapay gözyaşı içerikleri ve yüzeydeki iltihaplanmayı baskılayan damlaların kullanıldığını belirtti.





KORNEA DA ETKİLENİYOR Korneanın en dış tabakasını oluşturan hücreler arasındaki bağlantıların ve kornea sinir uçlarının diyabet nedeniyle hasar görebildiğini anlatan Doç. Dr. Selçuk Sızmaz, kuru göz tablosunun da eklenmesiyle hastaların ağrı ve batma sorunu yaşadığını kaydetti. Kornea epitelindeki bu sorunların tedavi edilmemesi halinde bakteriyel enfeksiyonlara zemin hazırlandığı için kalıcı görme kaybı riski oluştuğuna vurgu yapan Doç. Dr. Selçuk Sızmaz, "Kornea epiteli sorunları yapay gözyaşı içerikleri ve zedelenen epitel hücrelerinin iyileşmesini sağlayan ilaçlar ile tedavi edilir" dedi. Kan şekerinin yüksekliğine bağlı olarak göz lensinin içine sıvı geçişi olduğunu ve bunun da lenste şişmeye yol açtığını kaydeden Doç. Dr. Selçuk Sızmaz, "Diyabet hastalarında yaşıtlarına oranla daha erken katarakt gelişimi görülür" ifadesini kullandı.



SİNİRLERDE HASAR Kronik kan şekeri yüksekliği sinir uçlarında hasara neden olduğu için görme sinirlerinin de bu durumdan etkilendiğini belirten Sızmaz, şöyle devam etti: "Göz dışı kaslarını hareket ettiren sinir uçlarında da hasar meydana gelmesi sonucunda hastalar şaşılık ve çift görmeden şikayetçi olur. Bu durum genellikle 3-6 ayda kendiliğinden düzelse de özellikle çift görme hastanın günlük yaşantısını olumsuz etkiler. Çözüm olarak geçici prizmatik camlı gözlük kullanımı veya botulinum toksin uygulamaları önerilebilir."