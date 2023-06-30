Diyet ürünlerinde bile bulunuyor! DSÖ 14 Temmuz’da kansorejen olarak ilan edecek

Süreçle ilgili olarak Reuters'a verilen demeçte, Dünya Sağlık Örgütü'nün kanser araştırma birimi Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı'nın (IARC), temmuz itibariyle aspartamı ilk kez potansiyel bir kanserojen olarak nitelendirmeye hazırlandığı belirtildi.

"ŞEKERDEN 200 KAT DAHA TATLI"

Beyaz, kokusuz bir yapısı olan aspartam, şekerden yaklaşık 200 kat daha tatlı. Ayrıca gıda ve içecek ürünlerindeki katkı maddelerine verilen bir terim olan E numarası olarak sınıflandırılan düşük kalorili bir yapay tatlandırıcıdır.

Grubun dış uzmanlarının bir toplantısından sonra bu ayın başlarında kesinleşen IARC kararı, yayınlanan tüm kanıtlara dayanarak aspartamın potansiyel bir tehlike olup olmadığını değerlendirmeyi amaçlıyor.