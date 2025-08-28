Diyeti bozmadan sofraya lezzet katın! Kilo aldırmayan kek tarifi

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, protein değerinin yüksek olması sebebiyle ülkemizde çok popüler olmuş kinoa konusunu açıyorum. Tüketime hazır olarak aldığınız kinoa, Chenopodium kinoa bitkisinin tohumu. Kinoayı diğer tohumlardan ayıran özellik; öğüterek veya doğrudan tüketmek yerine, pirinç veya bulgur gibi pişirilerek kullanılması. Vücudunuzun ihtiyacı olan dokuz amino asidin tamamını içeren kinoa, güvenilir bir kalsiyum, demir ve B vitamini kaynağıdır.

KİNOALI KISIR

MALZEMELER

1 su bardağı kinoa

1.5 su bardağı su

1 yemek kaşığı biber ya da domates salçası

1 adet salatalık

1 büyük domates

1 çay bardağı kırılmış ceviz

Yarım demet maydanoz

2 diş ezilmiş sarımsak

2 adet taze soğan

3-4 adet körpe kıvırcık yaprağı

1 adet limonun suyu

Yeteri kadar zeytinyağı

Yeteri kadar tuz

Taze çekilmiş karabiber

Pul biber

Kimyon

YAPILIŞI: Kinoayı süzgece koyun ve su dolu bir kasenin içinde iki saat bekletin. Sonrasında yıkayın ve tencereye koyun. 1.5 su bardağı soğuk su ekleyin, kapağını kapatın ve suyunu çekene kadar pişirin. Piştikten sonra çatalla karıştırın, tuz ve baharatlarını ekleyin. Kullanacağınız zeytinyağının bir kısmını da ilave edip karıştırın ve soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra salçayı ekleyin ve ezmeden iyice karıştırın. İnce kıyılmış taze otları, limon suyu, zeytinyağı, sarımsak ve cevizi ekleyerek karıştırın ve ister ılık, isterseniz soğuk olarak servis edin.