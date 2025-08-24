Diyetini yapay zekaya yazdıranlar dikkat! Sağlığınızı tehdit ediyor...

DİYET KİŞİYE ÖZEL OLMALI

Diyetisyenin, kişinin verdiği veriler doğrultusunda kişiye özel bir program hazırladığını söyleyen Prof. Dr. Temeloğlu, "Zaten diyetin amacı da kişiselleştirilmiş olmasıdır; aksi takdirde böyle bir branş olmazdı. Genel geçer diyet listelerini aşmaya çalışırken, karşımıza bu tarz durumlar çıkmaya başladı. Görünen o ki yakın gelecekte bu, ciddi bir sorun haline gelebilir" dedi.

'HOCAM YAPAY ZEKÂ BU KAN TAHLİLLERİNİ İSTEDİ'

Hastaların, şikâyetlerini yazarak, yapay zekâya sorduklarını ve ellerinde listelerle geldiklerini söyleyen Prof. Dr. Temeloğlu, bu vahim duruma dikkat çekti: "Hocam, yapay zekâ bunları önerdi. 'Bu kan tahlillerini yapar mısınız?' diye soruyorlar. İncelediğimde, yapay zekâ birçok öneri sunuyor ama çoğunun gereksiz olduğunu görüyorum. Buradaki temel sorun, bilgi fazlalığı. Amaç, bu bilgi kirliliğini eleyerek, tanıya ulaşmaktır. Bu, bir hekimlik sanatıdır."