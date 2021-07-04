Diyetisyenler mutfağına sokmuyor! İşte uzak durmanız gereken 12 yiyecek

Çok sevdiğimiz birçok yiyecekte hem yapım aşamasında hem de tükettikten sonra ortaya çıkan birçok ilginç detay var. Örneğin; ketçabın aslında ishal için patentli bir ilaç olarak ortaya çıkması veya fıstık ezmesinden üretilen elmas gibi. Fakat bir de beslenme uzmanlarının asla tüketmeyin dediği yiyecekler bulunuyor. İşte kilo vermek isteyenlerin uzak durması gereken besinler...

Giriş Tarihi: 04.07.2021 11:51 Güncelleme Tarihi: 04.07.2021 12:02 ABONE OL PAYLAŞ

Buzdolabınızda ve kilerlerinize bir daha sokmak istemeyeceğiniz yiyeceklerden yalnızca birkaçı bu listede. İşte beslenme uzmanlarının mutfağına sokmadığı 12 yiyecek. TAHIL BARLARI Tahıl barları, sağlıklı bir yaşam tarzıyla sıklıkla ilişkilendirilen ürünlerden biri. Kilo vermek isteyenlerin listelerinin ilk sıralarında bulunan bu atıştırmalık, aslında suçlular listesinde bulunuyor. Beslenme uzmanları ise tahıl barlarını sağlıklı beslenmenin önünde büyük bir engel olarak görüyor. Birçoğu yüksek miktarda şeker, tuz ve doymuş yağ içerebiliyor. Bir tahıl barı yemek bir kap şekerle eşit derecede zarar verebilir.

KAYNAĞI BELLİ OLMAYAN TAM BUĞDAY EKMEĞİ Tam buğday ekmeği, ince öğütülmüş tahıllardan yapılması sayesinde çekici kahverengi bir renge sahip olur. Lif açısından zengin olması sayesinde bizi daha uzun süre tok tutabilir ve bu nedenle sağlıklı ekmek çeşitlerinden biri olarak kabul edilir. Ancak diyetisyenler, bazı noktalardan alınan tam buğday ekmeklerinin koruyucu madde, ilave tuz ve şeker bakımından zengin olduğunu açıkladı. Ev yapımı ekmek iyi ve sağlıklı bir alternatif olarak kabul edilir ve onu daha uzun süre, zararlı maddeler olmadan daha taze tutmanın bir yolu olarak C vitamini eklemektir.

AZ YAĞLI VEYA ŞEKERSİZ OLAN ÜRÜNLER Az yağlı veya şekersiz kelimeleri genellikle sağlıklı beslenmek isteyenler için ilk tercih sebeplerinden biri haline gelebilir. Fakat beslenme uzmanları bu yiyecekleri diyet dostu olmaktan uzak buluyor. Az yağlı veya şekersiz ürünler, yiyeceği tatsız hale getireceği için birçok üründe yapay tatlandırıcı ve kimyasal madde içerebilir.

İŞLENMİŞ ET İşlenmiş et, daha çekici görünmesini sağlayan ve ürünün raf ömrünün uzamasına yardımcı olan zararlı katkı maddeleri bulundurabilir. Pastırma, sosis, sosisli sandviç, konserve et gibi ürünler, koruyucu maddelerle bir araya getiriliyor. İşlenmiş olmadığından emin olduğunuz et türlerini seçebilir veya parça olarak işlenmemiş et satın alarak evde kendi kıymanızı çekebilirsiniz. Bu sayede kullandığınız malzemeden emin olabilir, üstelik protein ve yağ oranını doğru bir şekilde hesaplayabilirsiniz.

PİRİNÇ PATLAKLARI Pirinç patlakları, atıştırmalıklar arasında hem hafifliği hem de lezzeti ile oldukça seviliyor. Fakat beslenme uzmanları, bu ürünlerin hiç de beklemediğiniz bir biçimde glisemik indeksinizi yükseltebileceğini söylüyor. Yağ, şeker, lif, mineral veya kalorisi olmayan bu yiyecekler, sindirim sistemine girer girmez şekere dönüşüyor. Glisemik indeksi aniden 82'ye kadar yükseltebilen bu ürünler, diyabet riskinizi artırabilirler ve bu nedenle sağlıklı bir atıştırmalık kabul edilmiyorlar.

GIDA BOYALARI Gıda boyaları, sadece şekerlemelerde ve çöreklerde değil turşu, salata sosları, balık veya işlenmiş ürünlerin birçoğunda kullanılabilir. Çocuklar, yapay olarak renklendirilmiş gıdaları en çok seven grup. Fakat çocukların sıklıkla bu gıdaları tüketmesinin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna neden olabileceği ispatlandı. Diğer zararlı etkiler arasında depresyon, ruh hali değişimleri ve uyku güçlüğü yer alıyor. Bu nedenle beslenme uzmanları, parlak renkli yiyeceklerden uzak durulmasını tavsiye ediyor.

YEŞİL DETOKS SULARI Yeşil detoks suları, son yıllarda sağlıklı beslenme ve diyetin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Fakat beslenme uzmanları, bu suları nereden temin ettiğinize bağlı olarak tüketmemenizi öneriyor. Öncelikle doktor kontrolü altında kullanılmayan bu sular, kronik rahatsızlığı olanlar ve düzenli ilaç kullananlar için istenmeyen reaksiyonlar ortaya çıkabilir. Ayrıca kaynağı belli olmayan ve işlenmiş yeşil detoks suları, biraz sebze ve meyve içerse de daha fazla şeker eklenmiş olabileceği için sağlığınıza zarar verebilir.

SOYA SÜTÜ Bilim insanları, soya fasulyesinin kadınlık hormonu östrojenler gibi davranan izoflavanlar içerdiğini açıkladı. Erkeklerin vücudunda aşırı östrojen varsa, göğüs büyümesi gelişmesine neden olabilir. Ayrıca yüksek miktarda tüketilen soya sütü, kadınlar için yüksek miktarda östrojen seviyesi nedeniyle kilo alımıyla sonuçlanabilir. Beslenme uzmanları, potansiyel hormonal sorunlar nedeniyle soya sütü içmemeyi önerdiklerini belirtiyor.

HAZIR TAHIL GEVREĞİ VE GRANOLA Diyet yapanların ve sağlıklı beslenenlerin hem sağlıklı hem de hızlı tüketilebilir olması nedeniyle listelerin ilk sırasında yer alan tahıl gevrekleri ve granolalar beklemediğiniz etkilere neden olabilir. Bu tür yiyeceklerin yüksek oranda işlenmesi ve yüksek miktarda şeker içermesi gibi detaylar, bu ürünleri sağlıklı olmaktan oldukça uzak bir noktaya taşıyor. Bu öğünle güne başlamak, kan şekerinin aşırı yükselmesine ve sonra aniden düşmesine neden olur. Bu nedenle daha fazla yeme isteği oluşturabilir. Beslenme uzmanları ise bu ürünler yerine tam tahıllı yulaf ezmelerini tercih edilmesinni daha sağlıklı olduğunu belirtiyor.

KONSERVE MEYVE Birçok konserve markası, meyvelerin rengini korumak için çeşitli şurupları koruyucu olarak kullanma eğilimindedir. Şurupların aşırı miktarda şeker içermesi, besin değerinin önemli ölçüde düşmesine neden olabilir. Bu nedenle meyve konservesi seçerken şurup içerisinde değil kendi suyu içerisinde korunan ürünleri tercih etmek daha doğrudur.

İŞLENMİŞ MAKARNA Çoğu insan, buğday tanesinin içerdiği tüm besinleri koruyacak şekilde işlendiğini düşünüyor. Fakat beslenme uzmanları, kalorisi daha yüksek ve lif oranı daha düşük olduğu için bu makarna türünün tercih edilmemesi gerektiğini söylüyor. Bu makarnalar, yedikten sonra sizi aç bırakabilir ve aşırı yemeye neden olabilir. Diyetisyenler ise bu ürünler yerine yüksek lifli ve tam tahıllı makarna yemenizi öneriyor.