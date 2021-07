Diyetisyenler mutfağına sokmuyor! İşte uzak durmanız gereken 12 yiyecek

İŞLENMİŞ ET

İşlenmiş et, daha çekici görünmesini sağlayan ve ürünün raf ömrünün uzamasına yardımcı olan zararlı katkı maddeleri bulundurabilir. Pastırma, sosis, sosisli sandviç, konserve et gibi ürünler, koruyucu maddelerle bir araya getiriliyor. İşlenmiş olmadığından emin olduğunuz et türlerini seçebilir veya parça olarak işlenmemiş et satın alarak evde kendi kıymanızı çekebilirsiniz. Bu sayede kullandığınız malzemeden emin olabilir, üstelik protein ve yağ oranını doğru bir şekilde hesaplayabilirsiniz.