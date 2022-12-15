Doğal ilaç! Öksürüğü anında kesiyor...

"HER EVDE BULUNAN MALZEMELERLE 5 DAKİKADA HAZIRLANIYOR"

Öksürüğe iyi gelen karışımın her evde bulunan malzemelerle 5 dakikada hazırlandığını ifade eden Başkan, "Neredeyse her evde bulunan malzemeler. Bunlar zencefil, zerdeçal, pekmez, tarçın ve limon. Dilerseniz karabiber de kullanabilirsiniz. Çok basit, 5 dakika içerisinde hazırlayabileceğiniz doğal bir tarif. Bu karışım bütün kışı rahat geçirmenizi sağlayacak" şeklinde konuştu.