Doğuştan rahmi yoktu! Bu operasyonla hayatı değişti: "Artık normal bir insan gibiyim"

'RAHİM NAKLİ DENENEBİLİR' Ancak hastanın doğuştan rahmi olmadığı için gebe kalma şansının olmadığını söyleyen Doç. Dr. Ulubay, "Bu hastamızın cinsel hayatının devam etmesi için gerekli cerrahisini gerçekleştirdik. Bu aşamada çocuk sahibi olması mümkün değil. Hastamızın çocuk sahibi olması için rahim nakli gibi çeşitli yöntemler var. Bu hastamız özelinde söyleyecek olursak, rahim nakli denenebilir. Rahim naklinin çok kompleks bir ameliyat olduğunu unutmamak gerekiyor. Tecrübeli merkezlerde rahim nakli başarı ile gerçekleştirilebilir" dedi.

'KENDİMİ DAHA İYİ HİSSEDİYORUM'

E.K. (27) ise "14 yaşındayken arkadaşlarım regl olduklarını söylüyorlardı. Benim öyle bir durumum yoktu. 'Neden regl olmuyorum' diye düşündüm, aileme söyledim. Daha sonra hastaneye gittik. Hastanede doğuştan rahim ve vajinam olmadığımı öğrendim. Birkaç hastaneye gittik, aynı şeyi söylediler. Evlenmeden önce ameliyat olmam gerektiğini söylediler. Araştırmalarım sonucunda sosyal medyadan Mustafa hocaya ulaştım. Sağ olsun Mustafa hoca çok ilgilendi. Şu an çok iyiyim, artık normal bir insan gibiyim. Kendimi daha iyi hissediyorum. Biz de normal kadınlar gibiyiz, farkımız yok. Sadece doğuştan rahim ve vajina gelişmediği için bu şekilde oluyor. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Hiçbir sıkıntım yok. Benim gibi durumda olan ve ameliyattan çekinenler var ama korkmasınlar. Korkulacak bir şey yok, gidip tedavilerini olsunlar" diye konuştu. (DHA)