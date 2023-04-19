Doktorlar açıklayamıyor: Kanser olan tek yumurta ikiziyle aynı belirtilere sahip! Ama…

İskoçya’da yaşayan tek yumurta ikizi genç iki kız kardeş, alışık olunmayan bir durumla karşı karşıya kaldılar. Bu iki kız kardeş, tamamen aynı görünmekle kalmıyor, üstelik “aynı şeyleri” hissediyor. İşte doktorların açıklayamadığı o süreç…

Giriş Tarihi: 19.04.2023 10:38 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023 10:48 PAYLAŞ ABONE OL

Mayo Clinic'e göre 2017'de, şu anda 16 yaşında olan Sophie Walker'a, tipik olarak çocukları etkileyen nadir bir böbrek kanseri olan Wilms tümörü teşhisi kondu.Fakat kız kardeşi Megan, tek yumurta ikizinin kanserinin semptomlarından muzdarip. Ancak doktorlar, bir sorun olmadığını söylüyor. South West News Service'e göre, ikiz kız kardeşten biri olan Megan, hiç kansere yakalanmadı, ancak kardeşiyle aynı semptomlara sahip olduğu bildirildi.

"İKİZİ DE AYNI SEMPTOMLARI YAŞIYORDU" Sophie'ye teşhis koyulmadan önce, bir midesinde bir şey varmış gibi hissettiren kramplarla mide ağrısı, sırt ağrısı ve kilo kaybı gibi bir dizi semptomu vardı. Tümörü olmamasına rağmen ikizinin de yaşadığı rahatsızlıklar, oldukça dikkat çekiciydi. İkiz kız kardeşlerin annesi Rebecca Walker verdiği demeçte; Sophie'nin ilk teşhisi aldığında Megan'ın da aynı belirtilere sahip olduğunu söyledi. Hatta birçok insanın Megan'ın da ne kadar hasta göründüğü hakkında sürekli yorum yaptığını anlattı.