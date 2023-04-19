Doktorlar açıklayamıyor: Kanser olan tek yumurta ikiziyle aynı belirtilere sahip! Ama…

Mayo Clinic'e göre 2017'de, şu anda 16 yaşında olan Sophie Walker'a, tipik olarak çocukları etkileyen nadir bir böbrek kanseri olan Wilms tümörü teşhisi kondu.Fakat kız kardeşi Megan, tek yumurta ikizinin kanserinin semptomlarından muzdarip. Ancak doktorlar, bir sorun olmadığını söylüyor.
South West News Service'e göre, ikiz kız kardeşten biri olan Megan, hiç kansere yakalanmadı, ancak kardeşiyle aynı semptomlara sahip olduğu bildirildi.
"İKİZİ DE AYNI SEMPTOMLARI YAŞIYORDU"
Sophie'ye teşhis koyulmadan önce, bir midesinde bir şey varmış gibi hissettiren kramplarla mide ağrısı, sırt ağrısı ve kilo kaybı gibi bir dizi semptomu vardı. Tümörü olmamasına rağmen ikizinin de yaşadığı rahatsızlıklar, oldukça dikkat çekiciydi.
İkiz kız kardeşlerin annesi Rebecca Walker verdiği demeçte; Sophie'nin ilk teşhisi aldığında Megan'ın da aynı belirtilere sahip olduğunu söyledi. Hatta birçok insanın Megan'ın da ne kadar hasta göründüğü hakkında sürekli yorum yaptığını anlattı.
"UZUN SOLUKLU BİR TEDAVİ SÜRECİ"
Tüm bu yaşananların ardında Megan için yapılan birbirinden farklı birçok teste rağmen hiçbir sorununun olmadığı ortaya çıktı. Bunun çok tuhaf olduğunu söyleyen aile, neden böyle olduğunun bir türlü açıklanamadığını belirtti.
Sophie'ye teşhis konulduğundan beri iki kez remisyona (aktif olmadığı anlar) girdiği ama aynı zamanda dört kez de nüksettiği belirtildi. Doktorlar Sophie'nin tümörünü keşfettikten sonra 27 hafta kemoterapi gördü.
"4 KEZ TEKRARLADI"
Bir MRI sırasında omurgasında "endişe verici bir şey" buldukları Ocak 2020'ye kadar remisyondaydı. SWNS'nin bildirdiğine göre, uzmanlar ilk biyopsiyi almak için omurgasına girdiğinde, iğnenin daha fazla kanser hücresini yerinden çıkardığı ve daha sonra yayıldığı ortaya çıktı.
Daha sonra üç haftalık radyoterapi gördü, ancak Aralık 2021'de tekrar nüksetti. Bir yıl sonra, bir kez daha remisyondaydı. Ancak sadece üç ay önce, doktorlar ona bir kez daha nüksettiğini söylediler.
"MEGAN DA AYNI BELİRTİLERE SAHİP"
Ancak haberlerden beri Sophie hem sağlık kaygısı hem de depresyonla "derin" mücadele ediyor. Tüm bu yaşananlar esnasında, Megan da aynı şekilde hissettiğini belirtildi.
Sophie, Ocak ayında nüksetme güncellemesini aldıktan sonra, ikizi de "tepeden tırnağa" MRI taraması yaptırmayı teklif etti, ancak yine herhangi bir hastalık tespit edilmedi. Annelere Rebecca William, danışmanların bana bunun sadece "ikizlerde görülebilen bir durum" olduğunu belirtse de garip olduğunu söyledi.
"SOPHIE İÇİN YENİ BİR UMUT IŞIĞI"
Anneleri, sekiz çocuklu büyük bir aileleri olduğunu söyledi ama Megan ve Sophie'nin özel bir bağı olduğunu belirtiyor. Megan hastalandığından beri ikizinin yanından ayrılmadı ve bütün gece, hatta bazen sabah 3'e kadar hastanede onunla kalıyor.
Bununla birlikte, onkologlar, pediatrik cerrahlar ve plastik cerrahlardan oluşan bir ekip olarak, annelerine göre "biraz umut" olan bir umut ışığı olabilir. Omurgasındaki tümörü ameliyat edebileceğini söyleyen uzmanlar, Sophie için sağlıklı bir yaşam ihtimalinin de olduğunu belirtiyor.