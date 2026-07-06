Domatesin en lezzetli hali kavanozda! İşte tam kıvamında domates konservesi

Ben bu sene konserve yapmak için sırık adı verilen incecik kabuklu, bol etli ve mis kokulu domatesleri seçtim. Konserve domatesleri bütün yemeklerde kullanabileceğiniz gibi menemen, makarna sosu olarak da kullanabilirsiniz. Diğer yandan her sene mutlaka yaptığım biri patlıcanlı domatesli, diğeri maydanozlu domatesli iki adet ezme konserve tarifim var ki gerçekten arşiv niteliğinde... Mutlaka deneyin ve tarifini saklayın.