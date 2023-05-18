Dondurulmuş gıda alırken bu uyarıya dikkat! Alışverişte yapılan bu hata sağlığı tehdit ediyor

Gıdaları dondururken nelere dikkat edilebileceğine değinen Dyt. Nasuhbeyoğlu, şu bilgileri paylaştı: "Dondurma işlemi uygulayacağınız besinin öncelikle temiz (yıkanmış, ayıklanmış vb.) olmasından emin olmalısınız. Dikkat etmeniz gereken önemli bir nokta da besinlerin taze olması gerektiğidir. Temizliğinden ve tazeliğinden emin olduğunuz besinleri temiz küçük buzdolabı poşetleri kullanarak tek yemeklik (tek pişirimlik) miktarlara ayırmalı ve bu şekilde dondurmalısınız. Buzdolaplarınızın derin dondurucu kısmını sonuna kadar doldurmayınız."

DONDURULMUŞ GIDALARIN SAKLANMA SÜRELERİ

Dondurulmuş gıdaların saklanma süresine değinen Dyt. Nasuhbeyoğlu, "Dondurulmuş gıdaların saklanma süresi besinin muhafaza derecesine göre değişir. 6 dereceye kadar olan besinler ortalama 1 hafta, 12 dereceye kadar dondurulabilen gıdalar yaklaşık 1 ay ve 18 derece sıcaklığa sahip olması gereken gıdalar ise 3 aya kadar buzlukta saklanabilir" şeklinde konuştu.

"SICAK SUYUN İÇİNDE BEKLETİLMEMELİ"

Dondurulan gıdaların hızlı bir şekilde çözülmesi için tencerelerin içerisinde ısıtılması, sıcak suyun içinde bekletilmesi ya da kalorifer gibi sıcak bir şeyin üzerine konulmasının çok yanlış olduğunu vurgulayan Diyetisyen Seda Nasuhbeyoğlu, "Gıda pişirilmeden önce çözdürülürken olabildiği kadar yavaş bir dönem geçmesi gerekir" diyerek sözlerini noktaladı.