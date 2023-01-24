DSÖ açıkladı: "Öksürük şurubu nedeniyle 300 çocuk öldü!" Listedeki ülkeler...

DSÖ dün 'acil eylem çağrısı' yaparak özellikle Gambia, Endonezya ve Özbekistan makamlarınca kendilerine şurupların kontamine olduğunu dair rapor verildiğini ve bu şurupların 2022 yılında 300'den fazla çocuğun ölümüne yol açtığını duyurdu.



Açıklamada "Vakalar en az yedi ülkeden ve bu ülkelerin üçünde 300'den fazla ölümle bağlantılı. Çoğu beş yaşın altındaki küçük çocuklar. Bu kirleticiler, endüstriyel çözücüler ve antifrizler olarak kullanılan, az miktarda alındığında bile ölümcül olabilen ve asla ilaçlarda bulunmaması gereken zehirli kimyasallardır" denildi. DSÖ konuyla ilgili uyarı bildirimlerini 194 üye devletin sağlık yetkililerine ilettiklerini belirtti.