DSÖ'den önemli açıklama! "Dünyadaki tıbbi tesislerde tehlike..."

DSÖ ve UNICEF'in hazırladığı ortak raporda, hastane, klinik ve diğer tıbbi tesislerdeki hijyen durumuna ilişkin veriler paylaşıldı.

10 TIBBİ TESİSTEN BİRİNDE BASİT HİJYEN HİZMETİ YOK

Dünyada her 10 tıbbi tesisten birinin ise basit hijyen hizmetlerinden yoksun olduğunun altı çizildi.

Hijyen malzemesi eksikliğinin en çok az gelişmiş ülkelerde görüldüğü, bu ülkelerdeki tıbbi tesislerin sadece yüzde 53'ünün güvenli su kaynağına sahip olduğu kaydedildi.

Sahra Altı Afrika ülkelerinde de hijyen malzemesi eksikliğinin varlığına işaret edilerek, bölgedeki tesislerin yüzde 73'ünde alkollü el dezenfektanı ve sabunların bakım noktalarında bulunduğu, yüzde 37'sinin tuvaletlerinde ise su ve sabun bulunmadığı bildirildi. Basit hijyen unsurlarının olmadığı tıbbi tesislerden 3,85 milyar kişinin hizmet aldığı, 688 milyon kişinin ise hiçbir hijyen hizmeti olmadan tedavi edildiği belirtildi.