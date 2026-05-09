Dünya alarmda, 12 ülkeye uyarı gitti! Hantavirüs yıllar sonra yeniden gündemde: "Özel bir tedavisi yok"

ATEŞLE BAŞLIYOR

Hantavirüs'ün ciddi enfeksiyon tablolarına neden olabildiğini belirten Doç. Dr. Diktaş, şunları söyledi: "Hastalık ateş, ishal, bulantı ve kusma gibi belirtilerle başlayabiliyor. Ancak ilerleyen süreçte ağır solunum problemleri, kanama ve böbrek yetmezliği gibi ciddi klinik tablolar gelişebiliyor."

RESMİ AÇIKLAMALARI DİKKATE ALIN!

Sağlık Bakanlığı, Hantavirüs ile ilgili açıklama yaparak, ülkemizde pozitif bir vaka olmadığını bildirdi. Vatandaşların yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate almaları, kamuoyunda dolaşıma giren doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olmaları istendi. Açıklamada, "Bakanlığımız; halk sağlığını tehdit edebilecek her türlü bulaşıcı hastalığa karşı; tarama, önleme, kontrol ve izleme çalışmalarını ilgili tüm birimleriyle kesintisiz şekilde sürdürmektedir" denildi.