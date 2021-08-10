Dünya tarihine yön verdiler! İşte adını çok az duyduğunuz 10 kadın kahraman

Her ne kadar adlarını daha az duysak da kadınlar, tarihin birçok noktasında büyük değişimlerde öncü rol oynadılar. Savaş alanlarından bilim dünyasına kadar birçok alanda yenilikçi bakış açıları, mücadeleleri ve özgüvenleri ile yön veren bu kadınlar sayesinde birçok şey eskisi gibi değil.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 10.08.2021 16:02 Güncelleme Tarihi: 10.08.2021 16:45

Adını az duyduğumuz bu kadınların neler yaptığı ve dünyaya nasıl bir yön verdiklerini bu yazımızda derledik. İşte o 10 kadın…

TOMRİS HATUN (M.Ö. 6. YY) Dünyanın ilk kadın hükümdarı olarak bilinen Tomris Hatun, Sakalar'ın Pers Kralı Büyük Kiros ile arasında geçen savaş ile tarih kayıtlarında yerini alıyor. Sakaların efsanevi kraliçesi, Pers Kralı Kiron'un hileyle öldürdüğü oğlunun acısının ardından Perslere karşı büyük bir zafer kazanır. Tarihe adını yazdıran Tomris Hatun, günümüzde de hala kız çocuklarına ismi verilen ve anılan bir kraliçe.

KLEOPATRA (M.Ö. 69-30) Yaşamış en güçlü kadınlardan biri olarak kabul edilen Kleopatra, bugünkü Yunanistan sınırlarında doğmuş bir Mısır Kraliçesi. Aslen Makedonyalı olan kraliçe, tarihe "bana karşı zafer kazandırtmayacağım" sözleriyle geçti. İmparator Sezar ile olan ilişkisi de tarihin en büyük aşk hikayelerinden biri olarak kabul ediliyor. Sezar'ın ölümünün ardından 39 yaşında zehir içerek yaşamına son veren Kleopatra, günümüzde de en güçlü kadın figürlerden biri olarak kabul ediliyor.

MARIA CURIE (1867-1934) Polonya asıllı kimyager ve fizikçi Maria Curie, uranyum üzerine yaptığı çalışmalarla bilim dünyasında büyük bir devrim ortaya çıkardı. Bu çalışmalarla radyoaktif biliminin de kurucusu olarak kabul edilen kadın, Nobel Ödülü'nün de sahibi oldu. Çalışmaları ile bilim dünyasında olduğu kadar kadınların başarılı dünyasına da adını yazdıran Maria Curie, aynı zamanda ilk kadın bilim insanı olarak kabul ediliyor.

SABİHA GÖKÇEN (1913-2001) Türkiye'nin ilk kadın pilotu olarak Cumhuriyet'in ilk yıllarında da birçok insanı ve kadını kendine hayran bırakan Sabiha Gökçen, aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ün de manevi kızı. Havacılık alanında birçok ödüle de sahip olmuş olan Gökçen, "9 Numaralı Murassa Madalyası" dışında 1991 yılında ABD Havacılık Federasyonu tarafından verilen Altın Madalya'ya da hak kazandı. Aynı zamanda dünyada bu ödülü alabilen tek kadın olarak da adını altın harflerle yazdırdı.

HALİDE ONBAŞI ( HALİDE EDİP ADIVAR) (1884-1964) Kurtuluş Savaşı süresince Anadolu'nun dört bir yanında birçok kadın, kendi hayatını ve şartlarını zorlayarak savaşa katıldı ve büyük kahramanlıklar gösterdi. Bunlardan biri olan Halide Edip Adıvar ise bizzat Mustafa Kemal ve silah arkadaşları ile birlikte savaşarak gösterdiği başarılar sayesinde asker olmamasına rağmen "onbaşı" ünvanını kazandı. Anadolu Ajansı'nın kurulmasında da oldukça etkin bir isim olan Halide Edip Adıvar, Türk edebiyatının da en önemli eserlerini vermiş, üstelik 1950 yılında da milletvekilliği yapmıştır.

EVA PERON (1919 - 1952) Arjantinli lider Juan Peron'un eşi olan Eva Peron, yalnızca bir liderin eşi olmakla kalmadı hem ülkesinde hem de dünyada en çok sevilen kadın figürlerden biri haline geldi. Özellikle ülkesindeki ve dünyadaki yoksullar ve zor durumda olan insanlar için yaptıkları ile öne çıkan bu kadın, her zaman verdiği hak mücadelesi ile adını tüm dünyaya duyurmuştu. Genç yaştaki ölümü ise tüm ülkeyi yasa boğdu. Eva Peron, Arjantin için günümüzde de en güçlü figürlerden biri.

HÜRREM SULTAN (... - 1558) Osmanlı İmparatorluğu'ndaki en tartışmalı sultanlar arasında bulunsa da hem zekası hem güzelliği ile tüm dünyayı kendisine hayran bırakmış bir kadın Hürrem Sultan. Kanuni Sultan Süleyman ile yaşadığı büyük aşkın yanı sıra politik olarak duruşu ve keskin zekası ile de kendisine haremde önemli bir yer edinmişti. Tüm dünyada hala konuşulan bir kadın olmasının yanı sıra birçok edebiyat, tiyatro ve sinema eserine de konu oldu.

DOROTHY HODGKIN (1910-1994) Bilim dünyasına yön veren bir başka kadın olan Dorothy Hodgkin, günümüzde kullandığımız penisilin, B12, insülin gibi içeriklerin moleküler yapısını çözmüş bir kaşif. Bu sayede kimya alanında Nobel Ödülü alan üçüncü kadın olarak tarihe geçti. Biyomoleküler teknolojide çığır açan bu kadının keşfi sayesinde günümüzde birçok madde, X ray ışınları ile çözümlenebiliyor.

CANAN DAĞDEVİREN (1985-...) Günümüzdeki genç bilim insanlarından biri olan Canan Dağdeviren, Harvard Üniversitesi'nin Genç Akademi üyeliğine seçilen ilk Türk bilim insanı ünvanını da sahip. Bir fizik mühendisi olarak cilt kanserinin erken aşamada teşhisini kolaylaştıran ve deriye 10 saniyede yerleştirilebilen cihazın buluşunu yaparak tüm dünyanın dikkatini üzerine çekti.