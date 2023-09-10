Dünya ülkeleri nüfuslarını gençleştirme peşinde





NÜFUS YAŞLANIRSA NE OLUR?

İş dünyası yatırım yaparken ya da yatırımlarını başka bir ülkeye kaydırırken, genç ve dinamik nüfusa da bakıyor. Yaşlanan toplumlarda büyük bir iş gücü kaybı ve buna bağlı olarak ekonomik handikaplar ortaya çıkıyor. Yaşlanan bir nüfusa sahip ülke yenilikçi ve üretken gücünü hızla kaybediyor. Nitelikli işçi arzındaki azlık, firmaların talepleri karşılayamamasına neden oluyor. Nüfusun yaşlanması yüksek iş gücü maliyetini de beraberinde getiriyor. Nüfusu daha genç olan ülkeler karşısında rekabet edilemez hale gelmesi de büyük bir ekonomik kayıp olarak devletlerin hanesine yazılıyor.



GENÇ NÜFUS REKABETİ

Hindistan'da yaş ortalaması 28 iken, yakın zamana kadar dünyanın en kalabalık ülkesi ünvanını elinde bulunduran Çin'de bu oran 38'in üzerine çıkıyor. Hindistan'a göre yaşlı bir ülke kategorisinde yer alan Çin'de, doğrudan gelen yabancı yatırımcıda da önemli azalma göze çarpıyor. Hindistan'ın genç nüfusunu, Çin'e nazaran daha üretken ve aktif bir şekilde ekonomiye dahil etmek ihtimali oldukça yüksek.