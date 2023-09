Dünya ülkeleri nüfuslarını gençleştirme peşinde

Milletler için her zaman kalabalık ve zinde nüfuslar büyük önem taşımıştır. Genç nüfus oranını bünyesinde barındıran ülkelerde ekonomik büyüme daha hızlı olmaktadır. Bu nedenledir ki kalabalık nüfuslu milletler her zaman ve her anlamda gözde olmuşlardır. Bugün teknoloji baş döndüren bir noktaya gelse de insan faktörü her zaman başat rol oynamaktadır. Dünyanın en kalabalık iki ülkesi olarak nitelendirilen Çin ve Hindistan arasındaki, 'nüfus mücadelesi' de bunun en somut örneğidir. Hindistan'ın nüfus bakımından Çin'i geçmesi, Pekin yönetimini yeni ve ivedi tedbirler almaya zorlamıştır. Çünkü dinamik genç nüfus, ekonominin çarklarının hızla dönmesi ve nitelikli iş gücünün sağlanması için kritik önem taşımaktadır.

Adına tarih denilen geçmiş zaman bilmecesi insanoğlunun, kainattaki yolculuğunu anlatan uzun bir hikayedir. İnsan hep yarınını tasarlamış ve geleceği için yaşamıştır. İnsanoğlu diğer canlılardan farklı olarak bilinçli bir şekilde çoğalmıştır. Zira, insanoğlu ilk çağlardan itibaren şunu keşfetmiştir ki, güçlü olmak için çoğalmak gerekmektedir. Bugün gelinene noktada ise baş döndüren bir seviyeye gelen teknik ilerlemenin çarklarını çevirecek genç nüfusa her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır. Çin ile Hindistan arasında yaşanan 'nüfus gücü' mücadelesi de bugün hepimizin şahit olduğu önemli bir olay olarak tarihteki yerini almıştır.