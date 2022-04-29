Dünyada panik büyüyor: Gizemli hepatit virüsü ile ilgili ikinci ölüm vakası!

Gizemli hepatit salgını, yayılmaya devam ediyor. İkinci bir çocuk ölüm haberinin gelmesi ve hepatit vakasıyla ilişkilendirilmesi tüm dünyada endişenin artmasına neden oldu. Bilim insanları, tüm vakaları incelemeye devam ettiklerini bildirdi.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 29.04.2022 10:34 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 10:57

Vakalar, tüm dünyada artması nedeniyle ebeveynlere ciddi hastalık belirtilerine dikkat etmeleri istendi. Son elde edilen haberlere göre bir başka ölüm vakası ABD'de hepatit virüsü nedeniyle ortaya çıktığı düşünülüyor. "TEYİT EDİLMESE DE VAKANIN HEPATİTLE İLİŞKİLİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR" Kesin olarak açıklanamayan karaciğer hasarına bağlı olduğu doğrulanmasa da Wisconsin'de bir dizi benzer vakaya yönelik olarak araştırılmaya devam ediliyor. 12'den fazla ülkede bir ay ile 16 yaş arasındaki birçok çocuk karaciğerdeki bu virüsle enfekte oldu. Şu anda bilim insanları, en olası nedenin grip benzeri ve mide semptomlarına neden olan yaygın bir virüs çeşidi adenovirüsün sebep olduğunu düşünse de net veriler elde edilemedi.

Adenovirüs, çocuklarda genellikle hafif bir hastalığa yol açarlar ve sağlıklı gençlerde nadiren karaciğer iltihabı (hepatit) görülür. Geleneksel olarak enfeksiyon türleri arasında öksürük, boğaz ağrısı, ishal ve ateş gibi semptomlarla birlikte kulak, soğuk algınlığı, pembe göz ve bademcik iltihabı yer alır. Ancak bu hastalık, bilim adamlarını şaşkına çevirdi ve birçok çocuğun karaciğer nakline ihtiyacı var. ABD, İngiltere, İspanya, İsrail, Kanada ve Japonya gibi ülkelerde vakalar arttı.