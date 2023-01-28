Dünyada sadece 50 kişide görülüyor! Gerçek bir “kurt adam”: “Doğar doğmaz…”

Oldukça nadir görülen "kurt adam sendromu" dünya çapında sadece 50 kişiden az kişiyi etkiliyor. Bilimsel adı Hipertrikoz Lanuginosa olan bu hastalık, kişinin yüzü de dahil olmak üzere vücudunun her yerinde "aşırı miktarda kıl" çıkmasına neden oluyor ve doğuştan itibaren kendini gösteriyor.
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"DOĞDUĞUNDA VÜCUDUNUN YARISI KILLARLA KAPLIYDI"
Lalit'in annesi Parvatibai, "Onu doğumdan yarım saat sonra gördüm ve tüm vücudu kıllarla kaplıydı" açıklamasında bulundu. Babası Bankatlal ise; hemşirenin bebeği ilk gördüğünde irkildiğini, doktoru aradığını anlattı.
Doktor, Lalit'in "iyi olduğunu" belirttikten sonra sadece saçını kazıdığını anlattı. Yüzündeki tüylerin uzamadığını veya kısalmadığını herkese bunun bir doğum kusuru olduğunu belirtti.
"ZORBALIKLA MÜCADELE ETTİ"
Ne yazık ki, Lalit büyüdükçe okuldaki çocukların zorbalığına maruz kaldı.
Lalit; "Tüyler çıkmaya başladığında üzülmediğini, çünkü o zamanlar çok küçüktüm ama ailem ve ailem benim için çok endişelenirdi. Küçük çocuklar beni görünce korkarlardı ve çocukken nedenini bilmiyordum. Büyüyünce tüm vücudumun kıllı olduğunu ve bunun herkes gibi olmadığını anladım. Çocuklar sıklıkla onları bir hayvan gibi ısıracağımdan endişelendiler" diyerek anlattığı süreçte büyük zorluklarla karşılaştığını belirtti.
"HER ŞEYE RAĞMEN POZİTİF KALMAYI BAŞARDI"
Lalit'in bir arkadaşı ise, onunla ilk tanıştığını şok olduğunu ve korktuğunu fakat, dedesinin "o da herkes gibi" açıklamasından sonra, arkadaş olduklarını anlattı. Diğer çocukların onunla genelde dalga geçtiklerini, taş attıklarını ve "maymun" dediklerini söyleyen arkadaşı, Lalit'in oldukça zor dönemlerden geçtiğini anlattı.
Lalit, geçmişte maruz kaldığı tüm zorbalıklara ve lakaplara rağmen her zaman pozitif kalmaya çalıştığını söyledi. Üstelik bir tedavisi olmasa da, benzersizliğini kucaklamayı öğrendi .
"Vücudumun her yerinde kıllar olduğunu ve sıradan insanlardan iyi bir şekilde farklı olduğumu yavaş yavaş fark ettim" dedi. "Yavaş yavaş ailemdeki herkes bu konuda normal hissetmeye başladı" diyen Lalit, ayrıca kendisini seven arkadaşlarının da onu çok cesaretlendirdiğini anlattı.
"BAŞKALARI NE DERSE DESİN ASLA PES ETMİYORUM"
Lalit; hayatı boyunca nasıl ayakta duracağının aslında beden standartlarının çok ötesinde olduğunu söyledi. Bununla ilgili yaptığı açıklama ise şöyle;
"Yolculuğum sırasında çok şey öğrendim, en önemlisi milyonda bir olduğumu, asla pes etmemem gerektiğini ve hayatı dolu dolu yaşamam gerektiğini, her zaman ilerlemek ve mutlu olmak istediğimi öğrendim. Başkaları ne derse desin hayatta asla pes etmemeliyiz, hayatta hep mutlu ve pozitif olmalıyız. Sonuç olarak, tüm insanlara her zaman saygı duymanız gerektiğini söylemek istiyorum, bir insan nasıl görünürse görünsün, herhangi bir hastalığı olabilir. Mutlu olmak önemlidir ama aynı zamanda başkalarını da mutlu etmek önemlidir."