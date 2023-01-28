Dünyada sadece 50 kişide görülüyor! Gerçek bir “kurt adam”: “Doğar doğmaz…”

Oldukça nadir görülen "kurt adam sendromu" dünya çapında sadece 50 kişiden az kişiyi etkiliyor. Bilimsel adı Hipertrikoz Lanuginosa olan bu hastalık, kişinin yüzü de dahil olmak üzere vücudunun her yerinde "aşırı miktarda kıl" çıkmasına neden oluyor ve doğuştan itibaren kendini gösteriyor.

"DOĞDUĞUNDA VÜCUDUNUN YARISI KILLARLA KAPLIYDI"

Lalit'in annesi Parvatibai, "Onu doğumdan yarım saat sonra gördüm ve tüm vücudu kıllarla kaplıydı" açıklamasında bulundu. Babası Bankatlal ise; hemşirenin bebeği ilk gördüğünde irkildiğini, doktoru aradığını anlattı.

Doktor, Lalit'in "iyi olduğunu" belirttikten sonra sadece saçını kazıdığını anlattı. Yüzündeki tüylerin uzamadığını veya kısalmadığını herkese bunun bir doğum kusuru olduğunu belirtti.