Dünyaların yok edicisi Oppenheimer kimdir? "Atom bombasının babası"

ABD'li fizikçi Robert Oppenheimer, Ağustos 1945'te Hiroşima ve Nagazaki şehirlerine atılan atom bombalarının ardındaki isimdi. Başında olduğu Los Alamos Laboratuvarı'nda üretilen bu bombalar, tarihin en büyük yıkımına imza attı. Yıllar sonra bir röportajda "Şimdi ben ölüm oldum, dünyaların yok edicisi" dedi.

ABD'ye göç etmiş Alman Yahudi bir ailenin çocuğu olan Robert Oppenheimer, 1904'te doğdu ve çocukluğunu New York'ta geçirdi. Çevresinde "çok utangaç" olarak nitelendiriliyordu.