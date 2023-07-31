Dünyaların yok edicisi Oppenheimer kimdir? "Atom bombasının babası"

ABD'li fizikçi Robert Oppenheimer, Ağustos 1945'te Hiroşima ve Nagazaki şehirlerine atılan atom bombalarının ardındaki isimdi. Başında olduğu Los Alamos Laboratuvarı'nda üretilen bu bombalar, tarihin en büyük yıkımına imza attı. Yıllar sonra bir röportajda "Şimdi ben ölüm oldum, dünyaların yok edicisi" dedi.
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ABD'ye göç etmiş Alman Yahudi bir ailenin çocuğu olan Robert Oppenheimer, 1904'te doğdu ve çocukluğunu New York'ta geçirdi. Çevresinde "çok utangaç" olarak nitelendiriliyordu.
Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu. 23 yaşındayken doktorasını aldı ve 32 yaşında profesör oldu. Elektronlar, pozitronlar ve kozmik ışınlar ile ilgili çalışmalar yaptı.
Nazi Almanya'sının üretebileceği "nükleer bomba" endişesi sebebiyle ABD, Manhattan Projesi'ni başlattı. Oppenheimer, bombanın test edileceği gizli laboratuvarın başına geçmesi için çağrıldı.
ABD, Oppenheimer'ın geliştirilmesine yardım ettiği bombalardan ikisini Hiroşima ve Nagazaki'ye attı. Görülmemiş bir yıkıma ve on binlerce insanın ölümüne neden oldu. Bombalamaların ardından, çevresindekiler, Oppenheimer'ın içine kapandığı ve depresifleştiğine dair bilgiler verdiler.
Biyografisine göre Oppenheimer Başkan Truman'la yaptığı görüşmede "Sayın Başkan, ellerimde kan olduğunu hissediyorum" demişti. Savaştan sonra hayatının büyük bir kısmını nükleer caydırıcılık için lobi yaparak geçirdi ve ABD'nin daha güçlü bir hidrojen bombası geliştirme girişimlerine karşı çıktı. Oppenheimer 1967 yılında gırtlak kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.