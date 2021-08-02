Dünyanın en büyük ağzı onda!

1,7 milyon takipçisi olan bir TikTok yıldızı, en büyük kadın ağzına sahip olduğu için Guinness Dünya Rekoru kırdı. Connecticut, ABD'den 31 yaşındaki Samantha Ramsdell, benzersiz görünümü sayesinde ağzı inanılmaz bir biçimde 6.50 cm açılabildiği için birkaç kez viral hale geldi. Şu anda ise Samantha Ramsdell, dünyanın en büyük ağzına sahip olduğu için Guinnes Rekorlar Kitabı’na girdi.

Giriş Tarihi: 02.08.2021 10:48 ABONE OL PAYLAŞ

Tıbbi bir satış temsilcisi olan Samantha, Guinness rekorunu kırması konusunda "harika" hissettiğini söyledi ve bir zamanlar büyük bir güvensizlik hissettiği ağzının şimdi bir başarı konusu olduğunu söyledi.

"KUSURLARINIZDAN GURUR DUYUN" Genç kadın; "Eğer büyük bir vücut parçasına veya gerçekten benzersiz bir şeye sahip olan birine tavsiyem olsaydı ve Guinness Dünya Rekorları unvanını almak isteselerdi, yap derdim!" tavsiyesini veriyor. Ayrıca herkesin bedeniyle mutlu olması gerektiğini vurgulayan Samantha, bedensel ile ilgili kusurlar ile ilgili olarak; "Gurur duyun ve onu en büyük varlığınız yapın. Bu senin süper gücün. Seni etrafta dolaşan herkesten özel ve farklı kılan şey bu." diyor.

Samantha, ilk olarak sosyal medya hesaplarını performans becerilerini göstermek için başlattı. Bunu başlattığında ağzının bu kadar öne çıkacağını düşünmemişti. 2019'da Samantha'nın sosyal medyada yalnızca yaklaşık 300 yüz takipçisi vardı, ancak şimdi TikTok'ta (@samramsdell5) 1,7 milyon özel hayranı var. "ÖZGÜVENİMİ GERİ KAZANDIM" Kasım 2020'de Jam Press'e verdiği demeçte Samantha, "İki yıl önce 50 kilo verdim ve bu şekilde özgüvenimi geri kazandım" dedi. "Şarkı dersleri almaya başladım, ardından şarkı videolarımı Instagram'da yayınladım. "Doğaçlama ve komediye aşık oldum ve sosyal medyada da daha fazlasını yayınlamaya başladım. "2019 sonbaharında bir TikTok hesabı açtım, ancak Nisan 2020 civarında Covid vurana kadar gerçekten tutarlı bir şekilde gönderi paylaşmaya başlamadım. Daha sonra popülerliği artırmaya başladım, bir sürü komik surat videosu, komedi skeçleri ve şarkı parodileri yapardım."