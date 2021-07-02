Dünyanın en garip 5 hastalığı

Herkes bazen grip, boğaz ağrısı veya enfeksiyonlarla uğraşmak zorunda kalır. Tabii ki bu rahatsızlıklar hiç sevilmese de neyse ki bunlar kısa sürede tekrar ortadan kaybolacak yaygın hastalıklar. Bununla birlikte, ciddi, kronik veya çok nadir hastalıkları olan insanlar da bulunuyor. Bu hiç duymadığınız rahatsızlıklar, başkalarının yaşamında önemli bir zorluk haline gelebiliyor.

Giriş Tarihi: 02.07.2021 09:19 Güncelleme Tarihi: 02.07.2021 11:13 ABONE OL PAYLAŞ

Aşağıdaki listede bir araya getirdiğimiz beş bozukluğu muhtemelen hiç duymamışsınızdır. Son derece nadir görülen bu hastalıklar, aslında aynı zamanda oldukça garip semptomlara da sahip. İşte ilk kez duyacağınız bu 5 hastalık… PİKA HASTALIĞI Pika adı verilen bu yeme bozukluğundan muzdarip kişilerde yenmeyen şeyleri yemeye karşı dayanılmaz bir istek vardır. Anoreksiya gibi diğer yeme bozuklukları ile arasındaki en büyük fark, pika hastalığının kilo kaybıyla ilgili olmamasıdır. Pikaya neyin sebep olduğu henüz bilinmiyor. Hastalar taş, sabun ve pil gibi sindirilemeyen ürünleri yedikleri için bu hastalık sindirim sisteminde ciddi hasarlara yol açabilir. Neyse ki, bu hastalığın semptomları psikoterapi yardımıyla azaltılabilir.

COTARD SENDROMU Cotard sendromu bazen "yürüyen ceset" sendromu olarak da adlandırılır. Bu hastalığa yakalanan kişiler, öldüklerini, ruhlarını veya önemli organlarını kaybettiklerini veya artık kanlarının kalmadığını düşünürler. Bu hastalık genellikle travmatik bir olayın veya şizofreninin sonucudur. MİKROPSİ Mikropsi, Alice Harikalar Diyarında Sendromu olarak da bilinir. Bazen bundan muzdarip olan hastalar, cisimleri gerçekte olduğundan çok daha küçük algılarlar. Bunun nedeni, beyinlerinin gözleriyle aldıkları görüntüyü yanlış tercüme etmesidir. Çoğunlukla görüşün zayıf olduğu durumlarda (örneğin hava karanlıkken) ve migren atağı sırasında olur. Bu hastalık çoğunlukla 5 ila 10 yaş arasındaki çocuklarda görülür. Mikropsi, beyninize gelen ses ve dokunma gibi diğer sinyalleri de etkiler