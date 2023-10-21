Dünyanın en kıskanç kadını! Kocasını her akşam yalan makinesine bağlıyor...

Debbi Wood adlı kadın, eşi Steve ile ilişkilerinde o denli kıskanç bir düzeye geldi ki televizyon programlarının da konusu oldu. 32 yaşında olan eşi Steve'in paranoyak düzeydeki Debbi ile ilişkisi oldukça garip.

Karısının sürekli olarak kendisini takip ettiğini söyleyen Steve, sıklıkla "yalan dedektörü" kullandıklarını anlattı. Debbi, Steve'in kendisini aldatmadığından emin olmak için neredeyse her gün yalan dedektörü kullanıyordu.

Hatta Debbi, başka kadınlarla görüşmeyi istemesi riski nedeniyle Steve'in televizyonda istediği şeyleri izlemesine bile izin vermiyor. Steve ise sadece spor programları izlemeyi sevdiğini, bu yüzden "sorun olmadığını" anlatıyor.