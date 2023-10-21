Dünyanın en kıskanç kadını! Kocasını her akşam yalan makinesine bağlıyor...

Debbi Wood adlı kadın, eşi Steve ile ilişkilerinde o denli kıskanç bir düzeye geldi ki televizyon programlarının da konusu oldu. 32 yaşında olan eşi Steve'in paranoyak düzeydeki Debbi ile ilişkisi oldukça garip.
Karısının sürekli olarak kendisini takip ettiğini söyleyen Steve, sıklıkla "yalan dedektörü" kullandıklarını anlattı. Debbi, Steve'in kendisini aldatmadığından emin olmak için neredeyse her gün yalan dedektörü kullanıyordu.
Hatta Debbi, başka kadınlarla görüşmeyi istemesi riski nedeniyle Steve'in televizyonda istediği şeyleri izlemesine bile izin vermiyor. Steve ise sadece spor programları izlemeyi sevdiğini, bu yüzden "sorun olmadığını" anlatıyor.
Debbi daha sonra kocasının bir kadının güzelliğini takdir etmesiyle ilgili bir sorunu olmadığını, ancak kocasının onlarla birlikte olmayı isteme ihtimali ile ilgili bir sorunu olduğunu açıkladı ve bu yüzden olası tüm ilgi çekici kadınları ortadan kaldırmak için televizyon programları bile izlemesine izin vermiyordu.
Debbi'ye "neden kendisinin istediğini yapabilirken, Steve'i engellediği" sorulduğunda ise buna bir cevap vermedi. Fakat Debbi'nin kıskançlığının ardında aslında "mantıksız olmayan" bir rahatsızlık yatıyor.
Debbi'ye, kişinin partnerinin sadakatsiz olduğuna emin olmasına neden olan ve Othello sendromu olarak bilinen bir hastalık teşhisi konuldu. Bu duruma bazen patolojik kıskançlık da denir ve tedavi seçenekleri arasında bilişsel davranışçı terapi ve ilaç tedavisi yer alır.