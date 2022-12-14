“Dünyanın en yalnız evinin” sırrı çözüldü! Tüm bilinenler yanlışmış: Evin inşa edilme sebebi şok etti!

The Sun gazetesine göre; bir şehir efsanesi olarak evin bir zombi istilası, nükleer savaş veya ani bir felaket durumunda buraya taşınmayı planlayan bir milyarder tarafından inşa edildiğine dair söylentiler yayılmaya bşlandı.

Elliðaey adasının eviyle ilgili en popüler teorilerden biri İzlandalı şarkıcı-söz yazarı Björk'le ilgiliydi. Söylentilere göre çılgın folk/pop şarkıcısına İzlanda hükümeti tarafından tüyler ürpertici, kır evi hediye edilmişti.

Ne yazık ki, yukarıdaki hikayelerin hiçbiri doğru değil. Aslında, ıssız adadaki küçük evin gerçek hikayesi aslında oldukça basit bir sebebe dayanıyor. Bu ev, martı avcıları için bir kulüp tarafından kurulmuş bir kulübe.Yaz aylarında İngiltere'nin bazı bölgelerinde sık sık görülen, parlak gagaları ve biraz hantal yapıları ile sevimli ve renkli kuşlar, ücra kulübede kalanlar tarafından avlanıyor.

İzlanda'da martı avı yasa dışı değil. Bu nedenle avcılar av sırasında uyuyacakları bir yer olması için adada bir kulübe inşa ettiler.

2019'da The Independent , kupa avcılarının İskandinav ülkesinde organize turlarda bir seferde 100'e kadar martı öldürdüğünü ve bazı gezilerin 5.000 Avustralya Doları'na (3.000 £) kadar mal olduğunu bildirdi.