Dünyanın en yaşlı annesi oldu! 70 yaşındaki kadın 50 yıl sonra öyle bir şekilde hamile kaldı ki...

Hindistan'ın Rajasthan kentinden Chandravati, bu hafta başında 3 kilo 493 gram ağırlındaki ilk bebeğini sağlıklı bir şekilde doğurdu.
50 YILLIR ÇOCUK SAHİBİ OLMAYA UĞRAŞIYORLARDI
54 yıllık evli ve emekli olan çift başarılı bir tüp bebek denemesinin ardından güzel haberi aldılar. Aslında bu çift, Richard Nixon'ın başkan olduğu ve daha insanların aya çıkamadığı 1968 yılından bu yana bir çocuk sahibi olmak için uğraşıyordu.
75 yaşındaki baba Gopichand çok mutlu olduğunu ve eşinin de bu haber karşısında mutluluktan ağladığını dile getirdi.
Baba Gopichand askerlik yaptığı yıllarda bacağından vuruldu ve bu durum çiftin çocuk sahibi olmasını zorlaştıran bir dizi komplikasyona neden oldu.
ANNE VE BEBEK OLDUKÇA SAĞLIKLI
Yerel basından edilen bilgiye göre annenin ve bebeğin durumu gayet iyi.
Elli yıl boyunca evlat sahibi olmak için uğraşan çift düzenli olarak doktora gitmesine karşın bir akrabalar yardımı ile gittikleri bir tüp bebek kliniğinde üçüncü denemelerinde başarılı sonuç aldılar.
Çift sonunda bir çocuk sahibi oldukları için çok mutlu olduklarını dile getirse de böyle sıra dışı bir yaşta dünyaya bir bebek getirme konusunda endişeleri olduğunu da dile getiriyor.
Yine Hindistan'da 2019 yılında 74 yaşında ikiz çocuklarını dünyaya getiren Erramatti Mangayamma, dünyanın en yaşlı doğum yapan kişisi olarak tarihe geçmişti.
New Indian Express'de yayınlanan yazıda, Haziran 2022'den itibaren yürürlüğe giren yeni yasalar nedeniyle hiçbir tüp bebek merkezinin 50 yaşın üzerindeki kadınlara ve erkeklere tedavi sağlayamayacağı belirlendiği için çiftin tam zamanında tedavi aldığı söyleniyor.
ADETA BİR MUCİZE
Tüp Bebek uzmanı Dr. Pankaj Gupta ise şunları söyledi: "Ülke genelinde bu yaşta doğan sadece birkaç tane çocuk vakası var."
"Bu muhtemelen Rajasthan'ta 75 yaşındaki bir erkek ve 70 yaşındaki bir kadının çocuğunun olduğu ilk vaka."
Birleşik Krallık'ta ise sadece iki yol boyunca hamile kalmaya çalışan 43 yaşın altındaki kadınlara tüp bebek tedavisi önerilmektedir.
Ancak Chandravati ve Gopichand, gebe kalma girişimlerinde tüm olasılıkları yendiler. Çünkü tüp bebek tedavisinin 35 yaşın altındaki kadınlarda sadece %32 etkili olduğu bilinmekte.
44 yaş üstü kadınlarda ise bu oran %4'e kadar düşmekte.