Dünyanın en yaşlı annesi oldu! 70 yaşındaki kadın 50 yıl sonra öyle bir şekilde hamile kaldı ki...

54 yıllık evli ve emekli olan çift başarılı bir tüp bebek denemesinin ardından güzel haberi aldılar. Aslında bu çift, Richard Nixon'ın başkan olduğu ve daha insanların aya çıkamadığı 1968 yılından bu yana bir çocuk sahibi olmak için uğraşıyordu.

75 yaşındaki baba Gopichand çok mutlu olduğunu ve eşinin de bu haber karşısında mutluluktan ağladığını dile getirdi.

Baba Gopichand askerlik yaptığı yıllarda bacağından vuruldu ve bu durum çiftin çocuk sahibi olmasını zorlaştıran bir dizi komplikasyona neden oldu.