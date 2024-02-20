Duş başlığındaki kireci anında söküp atıyor! Ovalama gerektirmeyen en ideal yöntem...

Kalsiyum karbonat olarak da bilinen kireç, sert suyun buharlaşmasının bir yan ürünü olarak yüzeylerde oluşan sert ve kireçli beyaz bir tortudur.
Lavabolarınızdan, duş başlıklarınızdan ve başka yerlerden bu inatçı ve kaçınılmaz maddeyi çıkarmak için birçok tüyo olsa da, tesisat uzmanı bu kolay yöntemin kireci duş başlığınızdan çıkarmak en ideali olduğunu söyledi.
Brenna, sirkenin ev eşyalarınızda, özellikle de duş başlıklarınızda biriken kireç oluşumunu gidermek için güçlü bir yöntem olduğunu söylüyor.
Bu yöntemde sirke içeren kilitli bir poşetin içerisine doldurup duş başlığınıza takmayı ve birikintilerin çözülmesine yardımcı olmak için yaklaşık 15 dakika bekletmeniz gerekmektedir.
Brenna şunları söyledi: "Sirke, kireci gidermek için harika bir seçenektir, çünkü kireçli birikim sirkenin asitliğiyle reaksiyona girerek onu parçalamaya yardımcı olur. Bu yöntemde duş başlığını yerinde tutmak için elastik bir bantla bağlıyorum."
Şöyle devam ediyor: "Başlığın çözelti içinde 15 dakika ila yarım saat kadar beklemesi gerekiyor, böylece tüm kirecin erimesini sağlayabilirsiniz. Sadece sirkeye batırdıktan sonra duş başlığını kullanmadan önce duruladığınızdan emin olun."