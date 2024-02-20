Duş başlığındaki kireci anında söküp atıyor! Ovalama gerektirmeyen en ideal yöntem...

Kalsiyum karbonat olarak da bilinen kireç, sert suyun buharlaşmasının bir yan ürünü olarak yüzeylerde oluşan sert ve kireçli beyaz bir tortudur.

Lavabolarınızdan, duş başlıklarınızdan ve başka yerlerden bu inatçı ve kaçınılmaz maddeyi çıkarmak için birçok tüyo olsa da, tesisat uzmanı bu kolay yöntemin kireci duş başlığınızdan çıkarmak en ideali olduğunu söyledi.

Brenna, sirkenin ev eşyalarınızda, özellikle de duş başlıklarınızda biriken kireç oluşumunu gidermek için güçlü bir yöntem olduğunu söylüyor.

Bu yöntemde sirke içeren kilitli bir poşetin içerisine doldurup duş başlığınıza takmayı ve birikintilerin çözülmesine yardımcı olmak için yaklaşık 15 dakika bekletmeniz gerekmektedir.