Düşündüğünüzden tehlikeli! Yüksek sıcaklıklar sağlığınızı nasıl etkiliyor?

"NET ÖLÜM SAYILARI BİLİNEMEYEBİLİR"

Aşırı sıcak olayları olarak bilinen bu felaketler, bu yıl Japonya'da en az 77 kişinin ölümüne neden oldu. Yalnızca Kanada'nın Quebec eyaletinde en az 70 ölüm aşırı sıcaklara bağlandı.

Bununla birlikte uzmanlar, yüksek sıcaklığa bağlı ölümlerin izlenmesi daha zor olabilir, çünkü bu ölümlerin kayda "yüksek sıcaklık nedeniyle" olduğu geçmeyebileceğini belirtiyor. Bu nedenle dünyanın birçok yerinde ortaya çıkabilecek ölüm riskinin hesaplanması bu noktada zorlanan bir durum haline gelebilir.

Havadaki yüksek sıcaklık değerleri daha yaygın hale geliyor. Bu yılın muhtemelen 2015, 2016 ve 2017'den önce kaydedilen en sıcak dördüncü yıl olacağı belirtildi. Uzmanlar, ne kadar tehlikeli olabileceklerini gösteren yalnızca birkaç iyi bilinen aşırı sıcaklık olayına işaret ediyor.

1995 Chicago sıcak hava dalgası 700'den fazla ölümle sonuçlandı ve o zamandan beri şehrin bu tür olaylara nasıl tepki verdiğini kalıcı olarak değiştirdi. 2003 yılında, 70.000'den fazla kişinin ölümüne neden olan bir sıcak hava dalgası ise Avrupa'da büyük etkilere neden oldu.