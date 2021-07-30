Düşündüğünüzden tehlikeli! Yüksek sıcaklıklar sağlığınızı nasıl etkiliyor?

UCLA'daki David Geffen Tıp Fakültesi'nde tıp profesörü, UCLA Fielding Halk Sağlığı Okulu'nda halk sağlığı profesörü ve direktörü Dr. David Eisenman, yüksek sıcaklıkların insan sağlığını düşünüldüğünden çok daha şiddetli bir şekilde etkilediğini belirtti.
"NET ÖLÜM SAYILARI BİLİNEMEYEBİLİR"
Aşırı sıcak olayları olarak bilinen bu felaketler, bu yıl Japonya'da en az 77 kişinin ölümüne neden oldu. Yalnızca Kanada'nın Quebec eyaletinde en az 70 ölüm aşırı sıcaklara bağlandı.
Bununla birlikte uzmanlar, yüksek sıcaklığa bağlı ölümlerin izlenmesi daha zor olabilir, çünkü bu ölümlerin kayda "yüksek sıcaklık nedeniyle" olduğu geçmeyebileceğini belirtiyor. Bu nedenle dünyanın birçok yerinde ortaya çıkabilecek ölüm riskinin hesaplanması bu noktada zorlanan bir durum haline gelebilir.
Havadaki yüksek sıcaklık değerleri daha yaygın hale geliyor. Bu yılın muhtemelen 2015, 2016 ve 2017'den önce kaydedilen en sıcak dördüncü yıl olacağı belirtildi. Uzmanlar, ne kadar tehlikeli olabileceklerini gösteren yalnızca birkaç iyi bilinen aşırı sıcaklık olayına işaret ediyor.
1995 Chicago sıcak hava dalgası 700'den fazla ölümle sonuçlandı ve o zamandan beri şehrin bu tür olaylara nasıl tepki verdiğini kalıcı olarak değiştirdi. 2003 yılında, 70.000'den fazla kişinin ölümüne neden olan bir sıcak hava dalgası ise Avrupa'da büyük etkilere neden oldu.
"BEDENİNİZİ NASIL ETKİLİYOR?"
Yüksek sıcaklığın vücut üzerindeki etkileri sayısızdır ve ısı devam ettikçe daha tehlikeli hale gelir. Aşırı sıcaklar, her ikisi de kendi başına tehlikeli olan susuzluğa ve sıcak çarpmasına neden olabilir. Hafif susuzluk bile bilişsel yetenek ve ruh hali üzerindeki bir dizi etkiyle ilişkilendirilmiştir.
Birkaç gün boyunca aşırı ısı, iç organların işleyişini etkiler ve özellikle kardiyovasküler sisteme ekstra yük bindirir. Eisenman bu durumu, "İnsanlar aşırı sıcakta olduklarında, beynin bir termoregülatör sistemi var - içinde bir tür termostat var - ve bu bunalıyor, böylece artık ısıya doğru şekilde uyum sağlayamıyor, böylece iç organlar olumsuz etkileniyor" diyerek açıkladı.
Böbrek, karaciğer, kalp, beyin ve akciğerlerin tümü, diğer potansiyel ölüm nedenlerinin yanı sıra böbrek yetmezliği, kalp krizi, felç ile sonuçlanabilen aşırı sıcaktan etkilenir. Isı ve kirliliğin olumsuz sağlık sonuçları açısından birlikte bir etkisi olduğu gösterilmiştir.
Mevcut astım, amfizem veya diğer akciğer hastalığı durumları, ısı ve kirlilik nedeniyle daha da kötüleşebilir ve potansiyel olarak ölümle sonuçlanabilir.Isı ayrıca çocuklar, yaşlı yetişkinler, evsizler ve önceden kardiyovasküler hastalığı olan bireyler de dahil olmak üzere belirli hassas popülasyonları orantısız bir şekilde etkiler.
Sadece sağlık koşulları yaşlı yetişkinleri riske atmakla kalmaz, aynı zamanda onların yaşam koşullarını da riske sokar. Yalnız veya izole yaşamak, sıcaktan kaynaklanan olumsuz bir sağlık sonucu olasılığını artırır. Bir gün veya birkaç gün boyunca ısı bitkinliği hemen fark edilmeyebilir ve belirgin bir görünür gösterge olmaksızın tehlikeli bir duruma neden olabilir.
Eisenman, "Aslında çok geç olana kadar sıcak bitkinliğine gireceğinizi anlamıyorsunuz" diyerek aslında sürecin tehlikesinin boyutunu gözler önüne serdi.
NELER YAPMALISINIZ?