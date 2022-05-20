Duyanlar inanamıyor! Duş almıyor, deodorant sıkmıyor, dişlerini fırçalamıyor… Sebebine inanamayacaksınız...

35 yaşındaki Annabel Fenwick Elliot, köpeğiyle birlikte İngiltere'nin Essex kırsalında yalnız yaşıyor. İçe dönük bir insan olduğunu söyleyen Annabel, insanlarla da nadiren görüşüyor. Ayrıca nişanlısı da yurtdışında çalışıyor.
"REKLAM KAMPANYALARI İLE ŞİŞİRİLEN TEMİZLİK RUTİNİ"
Saçlarını neredeyse hiç taramadığnı, diş macununun tadını hiç beğenmediği için dişlerini fırçalamadığını söyleyen kadın, oldukça farklı bir yaşam stiline sahip. Eylemleri nedeniyle "tembel" olarak nitelendirilen kadın, temizliğin bir biyolojik gereklilik olmadığını ve reklam kampanyalarıyla bu rutinin alışkanlık haline getirildiğini belirtiyor.
Annabel, sosyal medyada yarım milyondan fazla kişi tarafından izlendi. Yaptığı açıklamada, "temizliğin kendi öncelik listesinin en altında" olduğunu anlatıyor. Çoğu zaman bir haftadan uzun süre duş almadığını, sabun sevmediğini, saçını neredeyse hiç taramadığını söyleyen kadın, genellikle bir bağımlı veya zihinsel dengesiz biri olarak görüldüğünü söylüyor.
"YAYINI YAPARKEN BU İZLEME ORANINI HİÇ BEKLEMİYORDUM"
Genç kadın, tüm bu tanımlara rağmen bunlardan hiçbiri olmadığı, sadece düzenli olarak temizlenmekten kaçındığını belirtti. Aslında tembel olabileceğini ve deodorant kullandığı tek zaman diliminin alışveriş merkezine gideceği an olduğunu anlatıyor.
Kendisini "iğrenç" olarak nitelendirilmesine neden olan süreci TikTok'ta paylaştığında aslında o kadar da yalnız olmadığını, yarım milyondan fazla izleme almayı ise hiç beklemediğini söyledi. Yayını yapmadan önce biraz saçımı tarasam mı yoksa makyaj yapsam mı diye düşünmesine rağmen vazgeçerek yayını tamamen doğal haliyle açtığını sözlerine ekledi.
"ISLANMAK VE ÜŞÜMEKTEN HOŞLANMADIĞI İÇİN DUŞ ALMIYOR"
Kendisine destek veren birçok yorumun ise gelmesini hiç beklemeyen genç kadın, bu da aslında o kadar da anormal olmadığını hissetmesine sebep olmuş. Özellikle ıslanmak, üşümek sonrasında kurumaya çalışmak sürecinden hoşlanmadığını söyleyen Annabel, bu nedenle duş almaktan da hoşlanmadığını söylüyor.
Diğer insanlarla nadiren etkileşime girdiği için duş alma zahmetine de girmek istemediğini belirten genç kadın, temizlik rutiniyle herkesi oldukça şaşkınlığa uğratıyor. Fakat kendisine gelen yorumlara bakıldığında "garip" karşılansa da kendisi gibi birçok insanın varlığını görmek de oldukça ilginç.