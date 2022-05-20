Duyanlar inanamıyor! Duş almıyor, deodorant sıkmıyor, dişlerini fırçalamıyor… Sebebine inanamayacaksınız...

35 yaşındaki Annabel Fenwick Elliot, köpeğiyle birlikte İngiltere'nin Essex kırsalında yalnız yaşıyor. İçe dönük bir insan olduğunu söyleyen Annabel, insanlarla da nadiren görüşüyor. Ayrıca nişanlısı da yurtdışında çalışıyor.

"REKLAM KAMPANYALARI İLE ŞİŞİRİLEN TEMİZLİK RUTİNİ"

Saçlarını neredeyse hiç taramadığnı, diş macununun tadını hiç beğenmediği için dişlerini fırçalamadığını söyleyen kadın, oldukça farklı bir yaşam stiline sahip. Eylemleri nedeniyle "tembel" olarak nitelendirilen kadın, temizliğin bir biyolojik gereklilik olmadığını ve reklam kampanyalarıyla bu rutinin alışkanlık haline getirildiğini belirtiyor.

Annabel, sosyal medyada yarım milyondan fazla kişi tarafından izlendi. Yaptığı açıklamada, "temizliğin kendi öncelik listesinin en altında" olduğunu anlatıyor. Çoğu zaman bir haftadan uzun süre duş almadığını, sabun sevmediğini, saçını neredeyse hiç taramadığını söyleyen kadın, genellikle bir bağımlı veya zihinsel dengesiz biri olarak görüldüğünü söylüyor.