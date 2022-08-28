Düzgün temizlenmeyen kahve makineleri adeta bakteri yuvasına dönüyor!

CİHAZLARIN DÜZENLİ TEMİZLENMESİ GEREKİYOR
Mutfakta kullandığımız tüm cihazları düzenli olarak temizlememiz gerekiyor. Tezgahı silmek, bulaşıkları dizmek ve yerleştirmek gibi günlük rutin temizlik alışkanlıklarımız dışında kullandığımız cihazları temizleme alışkanlığı da edinmemiz gerekiyor. Mutfak makineleri, su ısıtıcıları, meyve sıkacakları, kahve makineleri ve daha birçok cihazın temiz olduğundan emik olmak gerekiyor.
KAHVE MAKİNESİ BAKTERİ YUVASI ÇIKTI
Yapılan araştırma sonucu kahve makinelerinin adeta bakteri yuvası olduğu ortaya çıktı. Amerikan yayıncısı CBS Chicago, düzenli olarak kahve makinesi kullanan on ailenin kahve makinelerini inceledi. Cihazlar bir laboratuara götürüldü ve kapsamlı bir araştırma yapıldı. Kahve makinesinin öğütme kısmından, suyun aktığı kısımdan ve su haznesinden numuneler alındı.
ENDİŞE VERİCİ SONUÇ…
Yapılan inceleme sonucu, cihazda stafilokok, streptokok, 'bacillus cereus' gibi patojenlerin bulunduğu ortaya çıktı. Daha da endişelendiren sonuç ise, makinelerden birinde E. Coli bakterisine rastlanmasıydı.
E.COLİ BAKTERİSİ GÖRÜLDÜ
Cihazlardaki bakteri miktarı ve türünde büyük farklılıklar ortaya çıktı. Araştırmacılar, test edilen makinelerin ikisinde endişe verici bir bakteri bulamadılar. E.coli bakterisi yalnızca bir cihazda bulundu. Bu cihaz aynı zamanda su tankında en fazla bakteri bulunan cihazdı.
Kahve makinenizi düzenli olarak temizlediğinizde bakteri üreme ihtimali azalacaktır. Birçok kahve makinesi suyu, bakteriyi öldüren 75°C'nin üzerinde bir sıcaklıkta ısıtır.