Düzgün temizlenmeyen kahve makineleri adeta bakteri yuvasına dönüyor!

Gerçek kahve bağımlılarının neredeyse her gün kullandığı kahve makineleri, düzgün temizlenmediğinde bakteri yuvasına dönüyor. Kahve makinesinin üzerinde hangi bakterilerin olduğu yapılan araştırmalar ortaya çıkardı.

Giriş Tarihi: 28.08.2022 09:29 PAYLAŞ ABONE OL

CİHAZLARIN DÜZENLİ TEMİZLENMESİ GEREKİYOR Mutfakta kullandığımız tüm cihazları düzenli olarak temizlememiz gerekiyor. Tezgahı silmek, bulaşıkları dizmek ve yerleştirmek gibi günlük rutin temizlik alışkanlıklarımız dışında kullandığımız cihazları temizleme alışkanlığı da edinmemiz gerekiyor. Mutfak makineleri, su ısıtıcıları, meyve sıkacakları, kahve makineleri ve daha birçok cihazın temiz olduğundan emik olmak gerekiyor.

KAHVE MAKİNESİ BAKTERİ YUVASI ÇIKTI Yapılan araştırma sonucu kahve makinelerinin adeta bakteri yuvası olduğu ortaya çıktı. Amerikan yayıncısı CBS Chicago, düzenli olarak kahve makinesi kullanan on ailenin kahve makinelerini inceledi. Cihazlar bir laboratuara götürüldü ve kapsamlı bir araştırma yapıldı. Kahve makinesinin öğütme kısmından, suyun aktığı kısımdan ve su haznesinden numuneler alındı.