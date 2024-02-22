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Ekranlardaki bu "ışığa" dikkat! Vücudunuzu yerle bir ediyor...

Her gün telefon veya bilgisayar başında geçirdiğimiz vakit, aynı zamanda hiç farkında olmadan "mavi ışığa" maruziyetimizi artırıyor. Bunun etkisi ise düşündüğünüzden çok daha fazla. Yapılan son araştırmalar, bu ışığa maruz kalmanın şiddetli etkilerini listeledi. İşte ayrıntılar...

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Giriş Tarihi: 22.02.2024 09:58 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 09:59
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EKRANLARDAKİ BU IŞIĞA DİKKAT! VÜCUDUNUZU YERLE BİR EDİYOR...

Telefon, tablet ve ofislerde kullanılan LED ışıkların yaydığı mavi ışık insanı hasta ediyor. İngiltere'deki University College London'da yapılan çalışmada, mavi ışığın vücut için zehirli olabileceği belirtildi.

"Güneş ışığının kırmızı ve mavi arasında bir dengesi var ama artık mavi ışığın hâkim olduğu bir dünyada yaşıyoruz'' diyen Profesör Glen Jeffery, "Biz göremesek de LED ışıklar mavi renge hâkim ve neredeyse hiç kırmızı yok. Kırmızı olmaksızın mavi ışığa uzun süreli maruz kalmak, fizyolojiyi kötü etkiliyor ve uzun vadede diyabete neden olabilir'' ifadelerine yer verdi.

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