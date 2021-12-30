Eksikliği birçok hastalığa davetiye çıkarabiliyor

Prof. Dr. Onur Yaprak, tekrarlayan enfeksiyonların altından safra problemlerinin çıkabileceğini belirterek önemli uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Yaprak, "Hipokrat zamanına kadar uzanan tıbbi teorilerde vücutta kan, balgam, sarı safra ve kara safra diye nitelenmiş 4 sıvıya dikkat çekilir ve bu sıvıların dengesi bozulduğunda hastalığın yakın olduğu söylenir. Karaciğer tarafından üretilen safra, su, safra asitleri, safra tuzları, elektrolitler, yağ asitleri, fosfolipitler, toksinler, kolesterol ve bilirubinden oluşur. Günlük karaciğerin ürettiği safra miktarı ortalama 1 litredir. Safranın sarı, yeşil rengini veren içerdiği bilirubin maddesidir. Karaciğerde üretilen safranın fazlası safra kesesinde depolanır. Safranın yapısındaki maddeler arasında oluşabilen dengesizlikler safra kesesi taşlarına yol açar. Yağlı bir yemek sonrası safra kesesindeki su safra kanalı içinden bağırsak sistemine boşaltılır" diye konuştu.



"TEKRARLAYAN ENFEKSİYON VEYA KABIZLIĞA DİKKAT"

Vücutta safranın çok önemli görevleri bulunduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Yaprak, "Safra, besinlerle alınan yağın parçalanması ve emilmesi için gıdalara pankreas enzimlerinin parçalaması için uygun ortamı sağlar. Ayrıca yağda eriyen A, D, E ve K vitaminlerinin emilimine aracılık eder. Bağırsaklarımızda günümüzde önemi anlaşılmış olan bakteriler arasındaki dengeyi sağlar ve zararlı bakterileri öldürür. Bir diğer önemli görevi de karaciğerin süzdüğü tüm ilaçlar, eski hormonlar, hücre metabolizmasının yan ürünleri, yaşlı hücreler, çevresel toksinler ve ağır metaller safra içine salınarak vücuttan atılır. Tekrarlayan enfeksiyonlar, toksisite sorunları, bağışıklık düzensizliği veya kabızlık ile mücadele ediyorsanız kendinize safranızda bir sıkıntı olup olmadığını mutlaka sorun. Bunların dışında; otoimmun hastalıklar, kanser, diyabet, kronik yorgunluk, irritabl bağırsak sendromu, iltihabi bağırsak hastalıkları, yüksek tansiyon, dysbiosis, Lyme, kronik enfeksiyonlar (viral, bakteriyel, fungal), SIBO, kandida, alerji, histamin intoleransı veya aşırı duyarlılık gibi semptomlarla uğraşıyorsanız safranız biraz durgun olabilir. Bu semptomların çoğu genellikle ya toksik bir yükten ya da ince bağırsaklarda mikrobiyal aşırı büyümeden (SIBO) kaynaklanır" şeklinde konuştu.