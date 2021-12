Eksikliği birçok hastalığa davetiye çıkarabiliyor

"SAFRAYI ARTIRMANIN YOLU HİDRASYON VE BESİNLERDEN GEÇİYOR"

Prof. Dr. Yaprak, safra yapımını artıracak ipuçlarını şu şekilde açıkladı: "İlk olarak yeterli hidrasyon olmalıdır. Yeterli hidrasyonun iki temel bileşeni vardır, su ve elektrolitlerdir. Her ikisinin de safra sentezi, akışı ve işlevinde önemi vardır. Safranın yaklaşık yüzde 95'i sudur. Bir kişi tek başına su ile yeterince hidrate olmaz; elektrik sinyallerinin merkezi sinir sistemine iletilmesi için elektrolitlere ihtiyaç vardır. Elektrolitler sodyum, potasyum, klorür, kalsiyum ve magnezyumdan oluşur. Bu mineraller yalnızca safranın küçük bir bölümünü oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda safra asitlerinin aktif taşınması ve safra çıkışıyla ilişkili kapakların yeterli açılıp kapanması gibi işlemler için de gereklidir. İkinci olarak da safra desteği için uygun besinler tüketilmelidir. Safra tuzu yapısına katılan glisin ve taurin gibi yeterli amino asitleri aldığımızdan emin olmak çok önemlidir. Bu amino asitler deniz mahsulleri, kümes hayvanları ve et, süt, yumurta gibi ürünlerde çok miktarda bulunur. Safra salınımına sinyal vermek için diyette yağ olması önemlidir bunun için en sağlıklı olanı zeytinyağıdır. Ancak tereyağı ya da hayvansal yağlar, kuruyemişlerdeki yağlar, balık yağı hatta avokado da safra üretimini uyarır. Vitaminler ve mineraller, vücuttaki tüm biyolojik reaksiyonlar ve süreçler için katalizör görevi görür. C vitamini, 7-alfa-hidroksilaz olarak bilinen bir enzimi etkileyerek kolesterolün safra asitlerine metabolizmasını uyarır. Narenciye, mevsim meyveleri, koyu yapraklı sebzeler, turpgiller, patates, kabak bol miktarda C vitamini içeren besinlerdir. Safranın yapısında bulunan fosfolipidleri oluşturmak için kolin içeren besinler tüketin. Karaciğer, yumurta sarısı, kırmızı ve beyaz et, süt, brokoli, karnabahar ile yeterli kolin desteği alınabilir. Safra akışkanlığını artırmada ise kahve, roka, karahindiba, ılık limon suyu yardımcı olacaktır".