Eldeki renk değişimi bu hastalığın habercisi! İhmal edildiğinde tümöre neden oluyor

Tendon kılıfının dev hücreli tümörü isminden da anlaşıldığı üzere daha çok parmaklarımızı büken ve kaldıran kirişlerin kılıflarının çevresinde bulunan, nispeten sert kıvamda ve bazen lobüle görünümde olabilen iyi huylu kitlelerdir. Epidermal inklüzyon kistleri de cilt altında yer alan içi keratin dolu iyi huylu bir kitledir. Glomus tümörü, sıklıkla tırnak yatağının altında bulunur. Özellikle soğuk ile temasta ağrının daha da arttığı, aynı zamanda tırnak yatağında renk değişikliğine de neden olabilen kitlelerdir. Nöromalar eldeki sinir yaralanmaları sonrasında sinir uçlarında meydana gelen yumrulardır. Elin bir yere teması ile ağrının artışı gözlemlenebilir.

TEDAVİ SONRASI NÜKS EDEBİLİR Dr. Öğr. Üyesi Kadir Uzel, el tümörlerindeki tanı ve tedavi yöntemlerini şu şekilde açıkladı: "Eldeki tümörlerin tanısı fiziki muayene ve radyolojik görüntüleme ile konulabilir. Radyolojik görüntülemede düz grafi, Ultrasonografi, BT ve MRG kullanıyoruz. Özellikle MRG, cerrahi tedavide için yol gösterici bir özellik taşır. Tedavide eğer kitle çok büyük değilse, kitlenin tam olarak çıkarılıp patolojiye gönderilmesi önerilir.