Emziren anneler için altın öneriler! Doğum kilolarını vermek için yapmanız gereken tek şey...

YEMEKLE BİRLİKTE ÇAY İÇİLMEMELİDİR

Şeker tüketmek yerine, tatlı olarak pekmez yenmesi kansızlığa karşı alınacak önlemler için uygun olur. Salam, sosis, sucuk gibi katkı maddesi içeren diğer hazır besinler mümkün olduğu kadar tüketilmemelidir. Kansızlığa neden olduğundan yemeklerle birlikte mümkün olduğunca çay içilmemelidir. Çay kuşluk gibi öğün aralarında, yani yemek yendikten bir veya iki saat sonra açık ve limonlu içilebilir. İçecek olarak ıhlamur, nane, papatya, kuşburnu gibi bitki çayları tercih edilebilir. Sigara ve alkol kesinlikle kullanılmamalı, sebzelerin, makarna ve eriştenin haşlama suları dökülmemelidir. Kuru fasulye, nohut, barbunya gibi kuru baklagiller iyice yıkandıktan sonra ıslatılmalı, kabukları ayrılana kadar pişirilmelidir. Tarım ürünlerinde kimyasallar kullanıldığından, sebze ve meyveler iyice yıkanmalıdır'' diye konuştu.