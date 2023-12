Emziren anneler için altın öneriler! Doğum kilolarını vermek için yapmanız gereken tek şey...

Beslenme ve Diyet, Uzm. Dyt. Özlem Güleçoğlu, emziren annelerde beslenme hakkında bilgiler verdi. Gebelik sırasında önerilenden fazla kilo alan annelerin her ay iki kilo vermesinin normal olduğunu belirten Uzm. Dyt. Güleçoğlu, ayda iki kilodan fazla kilo kaybının doğru bir yöntem olmadığını belirterek, ''Emziren annelere zayıflama diyeti uygulanmamalıdır. Unlu, şekerli ve yağlı besinleri aşırı yememeye dikkat edilmeli, doğumdan sonra bebek emzirilirken gebelik öncesi döneme göre daha fazla sıvı besin alınmalıdır.

Anneler, kalsiyum yönünden zengin olan süt, yoğurt ve peynir belirli miktarlarda düzenli olarak tüketmelidir. Her gün bir adet yumurta ve bir porsiyon etli sebze yemeği veya kuru baklagil, protein yönünden zengin olarak beslenmeye yardımcı olacaktır. Kuru fasulye, nohut, mercimek ve bulgur karışımı yemekleri portakal, mandalina, domates, maydanoz, yeşilbiber, taze soğan gibi C vitamini yönünden zengin sebze ve meyveler ile birlikte tüketmek kuru baklagillerden alınacak bitkisel proteinin emilmesinde çok etkilidir. Vitaminlerden zengin sebze ve meyveleri her gün farklı renkte tüketmek beslenme çeşitliliğinde çok etkili ve faydalı olacaktır" dedi.