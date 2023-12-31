En temiz çamaşırlar için uygulanması gereken tek yöntem! Çamaşır makinesine koyarken…

Çamaşır yıkarken renklilerle beyazları karıştırmamak gibi yapılmaması gereken pek çok hata var ancak çoğu kişi v aletlerini ağzına kadar doldurmanın çamaşırların düzgün şekilde temizlenmesini engelleyebileceğinin farkında değil.
Bir uzman olan Alex Lucas şunları söyledi: "Çamaşır makinenizin tamburunu mümkün olduğu kadar çok çamaşırla doldurmak cazip gelebilir, ancak makinenizin aşırı yüklenmesi yıkama performansını düşürebilir ve hatta cihazınıza zarar verebilir."
"Çamaşır makinesinin aşırı doldurulması, çamaşırların büyük bir kütle halinde hareket etmesine neden oluyor, giyim eşyalarının tambur içinde serbestçe hareket etmesini engelliyor ve deterjanın kir ve lekeleri çıkarmak için etkili bir şekilde dolaşmasını engelliyor."
"Ayrıca, özellikle yüksek hızda dönerken tambur içindeki basıncı artırabilir ve bu da hasara neden olabilir."
Hatta uzmanlara göre bazen makinenin aşırı yüklenmesi, çamaşırların eskisinden daha kötü kokmasına bile neden olabiliyor.
"Çünkü bu giysiler suyun tamamını emiyor ve deterjanınızın çözüneceği yer bırakmıyor. Bu aynı zamanda giysilerinizde de deterjan izleri kalabileceği anlamına geliyor."
Giysileri verimli bir şekilde temizlemek için üst kısımda giysilerin düzgün şekilde dönmesine yardımcı olacak kadar yer olduğundan emin olun.
Profesyonel şunları ekledi: "En iyi yıkama sonuçları için, deterjanın çözünmesine yetecek kadar su ve giysilerinizin hareket edebileceği kadar alan olması gerekir.
"Tamburun aşırı doldurulması, çamaşırlar deterjanı emdikçe deterjanın çözünmesi için daha az su bulunmasına neden oluyor. Yükleme sırasında çamaşır makinesi tamburunun üst kısmında, tamburun kabaca dörtte üçünü dolduran bir el genişliğinde boşluk bırakılmasını öneririz."
Elinizi tamburun içine sokamıyorsanız, aşırı yüklenmiş demektir ve etkili bir yıkama için bazı giysilerin çıkarılması gerekecektir.
Tambura ne kadar kirli çamaşır sığdırabileceğiniz cihazınızın boyutuna bağlıdır ancak önerilen ağırlık limitini aşmamak önemlidir.