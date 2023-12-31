En temiz çamaşırlar için uygulanması gereken tek yöntem! Çamaşır makinesine koyarken…

"Ayrıca, özellikle yüksek hızda dönerken tambur içindeki basıncı artırabilir ve bu da hasara neden olabilir."

Hatta uzmanlara göre bazen makinenin aşırı yüklenmesi, çamaşırların eskisinden daha kötü kokmasına bile neden olabiliyor. "Çünkü bu giysiler suyun tamamını emiyor ve deterjanınızın çözüneceği yer bırakmıyor. Bu aynı zamanda giysilerinizde de deterjan izleri kalabileceği anlamına geliyor."