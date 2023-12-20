Endometriozis tanısı yıllar alabiliyor! Bu belirtiler varsa...

Endometriozisin sessizce ilerleyebildiğini belirten Op. Dr. Cevahir Tekcan, "Endometriozis, tanı konması ve etkili bir şekilde tedavi edilmesi zorlu bir süreci beraberinde getiren bir hastalık konumunda. Birçok hastanın, yaşadığı şiddetli ağrıların cinsel ilişki ile bağlantı kuramaması veya tanının yetersiz kalması gibi sebeplerle uzun bir süre boyunca çözümsüz sorunlarla mücadele etmek zorunda kalabiliyor. Tıp dünyasındaki genel araştırmalar ve doktor çıkarımlarına göre, üreme çağındaki her 10 kadından biri endometriozis hastası, ancak teşhis konması yıllar alabiliyor ve bu süre zarfında kadınlar ciddi ağrı çekebiliyor, yaşam kaliteleri olumsuz etkilenebiliyor veya cinsel ilişki yaşayamıyor" dedi.

ENDOMETRİOZİS AĞRILARA NEDEN OLABİLİR

Endometriozis'in cinsel sağlığı da önemli ölçüde etkilediğini belirten Op. Dr. Cevahir Tekcan, "Rahim dışındaki dokuların kanaması ve inflamasyona neden olması, cinsel ilişki esnasında ağrılı bir deneyime yol açabiliyor. Bu durumun hastaların cinsel aktiviteden kaçınmasına ve dolayısıyla ilişkilerinde fiziki ve psikolojik zorluklar yaşamasına neden olabiliyor. Bu hastalığın anlaşılması, erken tanısı ve uygun tedavisi, kadınların yaşam kalitesini önemli ölçüde artırabiliyor. Ayrıca, hastalığın belirtileri her zaman görülmeyebiliyor ve bu durum, tüm açıklanamayan infertilite vakalarının da yarısının nedeni olabiliyor" diye konuştu.

DETAYLI İNCELEME GEREKTİRİR

Op. Dr. Cevahir Tekcan, endometriozisin tanı ve tedavi sürecinin karmaşıklığı nedeniyle birçok hastanın yaşadığı ağrılarla başa çıkmasını zorlaştıran bir hastalık olduğunu söyledi ve şunları ekledi:

"Ultrasonografi çikolata kistlerinin görülmesi ve ileri derecede yapışıklara neden olan endometrioziste tüplerde genişlemenin görülmesinde önemlidir. Gerekli olgularda MRI kullanılabilir. Laparoskopik inceleme altın standart tanı yöntemidir. Endometriozisin tedavi yöntemlerinin genellikle ilaç ve cerrahi tedaviyi içerdiğini, tedavi yaklaşımlarının, hastanın spesifik durumuna ve yarattığı soruna bağlı olarak değişebiliyor. Cerrahi tedavi planlandığında, özellikle hastaların çoğunun üreme çağında olduğu düşünülerek, koruyucu cerrahi müdahaleler tercih edilebiliyor. Endometriozisle ve endometriozisin erken tanı ve etkili tedavi seçenekleri konusunda bilinçliliği artırmak ve hastalara daha iyi bir yaşam kalitesi sunabilmek için doktorlar, hastalar ve toplum arasında iş birliği ve bilgi paylaşımı büyük önem taşıyor."