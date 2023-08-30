Enerjisi bitmeyen insanların sırrı bu besinmiş! Uyumadan önce 1 adet tüketenler sabah enerjik uyanıyor

Gün içinde enerjik hissetmek isteyenler, halsizliği bir türlü geçmeyenler, saatlerce uyumasına rağmen yorgun uyananlar... Tüm bu sorunların temelinde gün içinde tükettiğimiz besinler ve egzersiz düzeyimiz yer alıyor. Gün içinde sağlıklı besinler tüketildiğinde ve en az yarım saat yürüyüş yapıldığında gece uykusu bir o kadar kaliteli oluyor. Peki, dinç uyanmak ve gün boyu enerjik hissetmek için hangi besinleri tüketmeliyiz? İşte enerji veren besinler...

Giriş Tarihi: 30.08.2023 09:35 Güncelleme Tarihi: 30.08.2023 09:44 PAYLAŞ ABONE OL

Bitmeyen yorgunluk, halsizlik ve enerjisizliğin sebebi tükettiğimiz besinler! Beslenme alışkanlıklarımızı değiştirdiğimizde yorgunlukta bitiyor. Gün içinde enerjik hissedenlerin sık sık tükettiği besinler şöyle; MUZ: Doğal şeker içeren muz, hızlı enerji kaynağıdır. Potasyum ve lif bakımından zengin olan muz, kas krampı riskini azaltır. Gün içinde tüketilen 1 adet muz, enerji deposunun sağlıklı bir şekilde dolmasını sağlar.

YOĞURT: Probiyotik içeriği ile sindirim sistemini destekleyebilir ve bağışıklık sistemini güçlendirebilir. Ayrıca protein ve kalsiyum kaynağıdır.