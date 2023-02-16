Enkazda hayatta kalma mücadelesiyle yürekleri dağladı: "Perdeden akan suları..."

Kalçasında çıkık olan Zorba, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde ameliyat oldu ve tedavisi hastanede sürüyor.

Apartmanlarındaki çoğu kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran Zorba, "Diğerleri de onları kurtarmaya çalışıyordu. Çok kötüydü, daha fazla ne böyle kötü olabilir bilmiyorum. Hava kararsaydı bir daha kurtulmayacağımdan emindim." dedi.

Zorba, AA muhabirine, mezarda kalmanın nasıl bir şey olduğunu enkazda yaşadığını dile getirerek, yıkıntıların altından hiç kurtulamayacağını düşündüğünü anlattı.

Zorba, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamayarak, "Orada küçük delik vardı. Önce elini uzattı, ben de elimi uzattım. Gözleri ışıl ışıl bakıyordu, 'Abla seni oradan kurtaracağım. Korkma kurtaracağım.' dedi ama onun da riski vardı. Kendi hayatını tehlikeye attı. 'Korkma abla kurtaracağım.' dedi ve kurtardı da." şeklinde konuştu.

Deprem öncesinde eşi ile deprem olsa ne yapacakları konusunda hazırlıklar yaptıklarını da anlatan Zorba, şunları kaydetti:

"Direkt yatağın kenarına çöktüm. Üzerime kolon devrilmiş. Yatağın ucuna dayanıp kalmış. Yatakla benim aramdaki mesafe oydu. Arkadan da gardıroplar üzerime devrilmiş. Kolonun üzerine devrildiği için orada üçgen oluştu. Orada kalabildim. Çok soğuk ve yağmur yağıyordu. Perdeden akan suları emerek bir süre idare ettim, ağızım kuruyordu. Bu sayede susuzluğumu gidermeye çalıştım."