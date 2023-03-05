Enkazda ölen annesinin kucağındayken kurtuldu! 53 günlük bebeğin süt annesi...

Sarsıntılar sırasında eşinin kendisini uyandırdığını ancak ona kavuşamadığını anlatan Altıparmak, "Birden karanlık oldu. Soba devrildi, ellerim yandı. Çok zor, eşim yanımda vefat etti. Köydeki evlerin tümü yıkıldı. Ben, eşim ve iki oğlum enkaz altında kaldık. Beni ağabeyim dakikalar sonra kurtardı. Dumandan dolayı havasız kaldım. Sonra ağabeyimle çocuklarımı kurtardım. Bebeğimi ölen eşimin kollarından aldım. Şimdi Van'dayız, ablamın kızı bize evinin kapısını açtı. Ona süt anneliği yapıyor. Allah'tan geldi, sabrediyoruz."

"GÜCÜM YETTİĞİ KADAR ONU BÜYÜTECEĞİM"

Bebeğe süt anneliği yapan Çevik de depremin olduğu Adıyaman'a gittiğini ve her yerde yıkılan binaların enkazlarıyla karşılaştığını belirtti.

Adıyaman'da ikinci depreme yakalandıklarını aktaran Çevik, şunları kaydetti:

"Gittiğimizde durumun bu kadar vahim olduğunu tahmin etmemiştim. Biz gidene kadar bebeğe un, su ve şeker karıştırıp vermişlerdi. Ben de annelik içgüdüsüyle hemen emzirmeye başladım. Gece sabaha kadar kucağımda baktım. Onları alıp Van'a getirdim. Burada bebeğe süt anneliği yapıyorum. Elimden geldiğince de büyütmeye devam edeceğim. O da benim canımdan biri. Sonuçta benim çocuğum da bu halde olabilirdi. Gücüm yettiği kadar onu büyüteceğim. Artık onun annesiyim, çocuklarımdan bir farkı yok."