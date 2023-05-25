Erkeklerde neden selülit olmaz? Cevabına inanamayacaksınız...

Bir kere oluştuğunda tam bir baş belasına dönüşen selülitler… Bu sorunu sürekli kadınların yaşadığını fark ettiniz mi? Peki erkeklerin vücudunda selülit oluştuğunu neden pek duymuyoruz? Bunun oldukça ilginç bir cevabı var…

Giriş Tarihi: 25.05.2023 12:04 PAYLAŞ ABONE OL

Selülit, ciltte oluşan portakal kabuğu görünümü olarak biliniyor. Kadınların neredeyse %90'ı selülitle hayatının bir döneminde karşılaşıyor. Fakat kadınlarının %90'ını etkileyen selülit, erkeklerin %10'undan azı bu durumdan etkileniyor. https://www.instagram.com/p/CsoqEOJgGDl/ Selülitin kesin sebebi bilinmese de, cilt yüzeyinin hemen altında yer alan dermatolojik tabakadaki bağ dokusu ile yağ tabakası arasındaki etkileşimden kaynaklandığı düşünülüyor.

Kadınlarda bu tabakalardaki yağ hücreleri ve bağ dokusu dikey olarak olarak sıralanırken, erkeklerde bu dokular çapraz bir bağa sahip.