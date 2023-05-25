Erkeklerde neden selülit olmaz? Cevabına inanamayacaksınız...

Selülit, ciltte oluşan portakal kabuğu görünümü olarak biliniyor. Kadınların neredeyse %90'ı selülitle hayatının bir döneminde karşılaşıyor. Fakat kadınlarının %90'ını etkileyen selülit, erkeklerin %10'undan azı bu durumdan etkileniyor.
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Selülitin kesin sebebi bilinmese de, cilt yüzeyinin hemen altında yer alan dermatolojik tabakadaki bağ dokusu ile yağ tabakası arasındaki etkileşimden kaynaklandığı düşünülüyor.
Kadınlarda bu tabakalardaki yağ hücreleri ve bağ dokusu dikey olarak olarak sıralanırken, erkeklerde bu dokular çapraz bir bağa sahip.
Kadınlardaki dikey bağlantı, yağ hücrelerinin cilt tabakasına doğru çıkmasına ve böylece selülit görünümüne neden oluyor ama erkeklerdeki çapraz sıralanma bu tabakadaki selülit görünümünü engeller. Ayrıca kadınlardaki yağ hücreleri daha büyüktür.