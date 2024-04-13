Erken yaşta tablet ve telefon kullanılması bu hastalığa neden oluyor

Cep telefonu ve tabletlerin hayatımıza girmesiyle yaş fark etmeksizin ekran başında geçirilen süre her geçen gün artmaya başladı. Çeşitli nedenlerle ekran başında geçirilen bu yoğun süre, beraberinde oturma pozisyonları ve yetersiz fiziksel aktivite gibi faktörlerle birleşerek bel, boyun ve sırt ağrısı gibi rahatsızlıkların erken yaşta ortaya çıkmasına neden olmaya başladı. Aileleri bu konuda uyaran Fizyoterapist ve Kayropraktik Uzmanı Mehmet Toprak, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

YETİŞKİNLERDE RAHATSIZLIKLAR ERKEN YAŞLARA İNMEYE BAŞLADI

Genellikle yetişkinlerde görülen bel ve boyun ağrısı gibi rahatsızlıkların artık çocuklar arasında da hızla arttığını ifade eden Fizyoterapist ve Kayropraktik Uzmanı Mehmet Toprak, "Son yıllarda çocuklar arasında ekran başında geçirilen sürenin artması endişe verici bir durum haline geldi. Yapılan bir araştırmaya göre, çocukların yüzde 47'sinin yaşamlarının bir döneminde bel ve boyun ağrısını deneyimlediğini ayrıca günlük bilgisayar kullanımı ve telefon kullanımının her bir saatlik artışının bel ağrısı gelişme riskini yüzde 8.2 artırdığı tespit edilmiştir. Bu bulgular, çocukları bel ağrısından korumak için ekran süresinin minimalize edilmesi gerektiğini göstermektedir. Yoksa 2 yaşında tablet kullanmaya başlayan bir çocuk, 10 yıl masa başında çalışmış bir yetişkin gibi 12 yaşında bel ve boyun fıtığı rahatsızlığı ile karşı karşıya kalabilir. Bu şikayetlerle sağlık kurumlarına başvuranların sayısı her geçen gün artmakta'' dedi.

TABLETİN AĞIRLIĞI KAS, İSKELET SAĞLIĞINI BOZABİLİR

Ebeveynlerin genellikle çocukların ağlamaması veya daha çok yemek yemesi için tablet veya telefondan video izlettiğini, özellikle 10-15 saniyede bir değişen görüntülere sürekli ve uzun süre maruz kalan çocuklar da uyku sorunları ve obezite gelişme riskini artırdığını belirten Toprak, ''Çocukların fiziksel aktivitelere teşvik edilmesi ve ekran sürelerinin sınırlanması önemli. Ders için dahi olsa günde en fazla 2-3 saate kadar telefon, tablet, bilgisayar kullanılmalıdır. Kısa molalar vermek, her yarım saatte bir ekranlardan uzaklaşmak faydalı olabilir. Tablet kullanımının akşam geç saatlere bırakılmaması uyku düzenini etkilenmemesi için çok önemli. Ekran sürelerini yönetmek için anımsatıcı bildirimler kullanılabilir ve tabletin ağırlığının da uzun kullanımlarda çeşitli kas iskelet sağlığında sorunlarına yol açabileceğinden özellikle çocuklar için çok büyük ekranlı ağır bir tablet yerine mümkünse daha hafif modellerin kullanılması ergonomik açıdan daha uygundur" diye konuştu.

POSTÜR BOZUKLUĞU RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN DOĞRU SANDALYE SEÇİMİ ÖNEMLİ

Uzun süreli telefon ve tablet kullanımının postür (duruş) bozukluğuna özellikle de boyun ve sırtta kifotik (kamburlaşma) gibi rahatsızlıklara sebep olabileceğini belirten Toprak, doğru sandalye seçiminin önemine dikkat çekti. Bel kısmını destekleyen bir sandalye tercih edilmesi, sandalye-masa yüksekliğinin kişiye göre ayarlanması, kolların ve dizlerin 90 derece olacak şekilde konumlandırılması ve gözlerin ise tam karşıya bakacak şekilde olması gerektiğini belirten Toprak, ayrıca ergonomik mouse ve klavye tercihinin olası rahatsızlıkları önleyebileceğini vurguladı. Toprak, ailelerin ve gençlerin özellikle bu ergonomik önerilere uymalarının bel, boyun ağrısı oluşma riskini düşüreceğini sözlerine ekledi.