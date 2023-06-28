Eski bayramları neden özleriz? İşte ardındaki cevap: "Aslında beynimiz..."

Aslında böyle hissetmemizin ardında bir sebep var: "Nostaljik mutluluk" Bazı anlarımız aslında o kadar mutlu olmasa da, geriye dönüp baktığımızda bir anda "güzel ve mutluluk dolu gelmeye" başlayabilir.
https://www.instagram.com/p/CuB6rC1ANBj/
Nostalji sözcüğü, Yunanca geri dönmek anlamına gelen "notos" ve acı anlamına gelen "algos" kelimesinin birleşiminde oluşuyor. Keder ve hüzün kavramlarını çağrıştırsa da aslında nostalji, yaşadığımız duyguları yeniden canlandırma amacı taşıyor.
Aslında anılarımıza döndüğümüzde, beynimizin "amigdala" adı verilen bölgesi, duygusal içeriği hatırlarken "hipokampüs" adı verilen bölge olayın detayları hatırlamamızı sağlıyor. İşte anılarımızı daha "mutlu" hatırlama sebebi burada yatıyor.
Deneyimlerin duygularla iç içe geçtiği beynimizde eskileri hatırlarken somut detayları genelde unutsak da, aynı olayın yaşattığı duygusal etkiyi yıllar sonra bile "ilk günkü kadar taze" halde hissedebiliriz.
Koku alma duyusu ise bu noktada en büyük tetikleyici. Örneğin; bir portakallı kurabiye sizi çocukluğunuzun o "mutlu anlarına" götürebilir.
Fakat nostaljinin bir faydası var; "nerede o eski bayramlar?!" derken aynı zamanda huzurlu zamanlarımızı hatırlayarak mutlu ve güvende hissediyor, depresyona karşı da kendimizi koruyabiliyoruz.