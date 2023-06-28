Eski bayramları neden özleriz? İşte ardındaki cevap: "Aslında beynimiz..."

Aslında böyle hissetmemizin ardında bir sebep var: "Nostaljik mutluluk" Bazı anlarımız aslında o kadar mutlu olmasa da, geriye dönüp baktığımızda bir anda "güzel ve mutluluk dolu gelmeye" başlayabilir.

Nostalji sözcüğü, Yunanca geri dönmek anlamına gelen "notos" ve acı anlamına gelen "algos" kelimesinin birleşiminde oluşuyor. Keder ve hüzün kavramlarını çağrıştırsa da aslında nostalji, yaşadığımız duyguları yeniden canlandırma amacı taşıyor.