Esnemek neden bulaşıcıdır? O kişilerde daha çok görülüyor...

Bilim insanları esnemek hakkındaki ilginç gerçekleri ve bulaşıcı olmasının gizemini araştırdı.
NEDEN ESNERİZ?
Bu refleks, çoğunlukla durum değişikliği nedeniyle, yani uyanma ve uyku arasındaki geçiş dönemlerinde ortaya çıkar.
Ancak durum değişikliği bilinen tek neden değildir. Araştırmalar, uyanıklığı veya kortikal uyarılmayı desteklemek için ve bazen de beyin sıcaklığındaki artışlar nedeniyle esnediğimizi gösteriyor. Bu yüzden aslında hem uyanmak hem de beynimizi soğutmak için esneriz.
ESNEMEK BULAŞICI MIDIR?
Bu konuda var olan birkaç farklı hipotez var. Birincisi , bir kişinin belirli bir davranış gördüğü ve buna duyarlıysa onu taklit ettiği ekopraksi adı verilen bir fenomen nedeniyle diğer insanlar esnediğinde insanlar esnemesi. Bu, beyindeki ayna nöronlar sayesinde mümkün olur.
Bazı araştırmalar, bunun gelişmiş bir senkronize grup davranışı biçimi olduğunu gösteriyor - 20 esnememizin çoğu, gün boyunca ortak geçiş dönemlerinde gerçekleşiyor. Bulaşıcı esneme aynı zamanda artan uyanıklık için bir araç olabilir. Aynı zamanda ne zaman esnememiz gerektiğine dair bir gösterge olarak başkalarının esnemesini de kullanabiliyor olduğumuza dair fikirler var.
Diğer insanlar esnediğinde biz de kendi fizyolojik durumumuza karşı daha duyarlı hale geliriz, yorgun olduğumuzda başka birinin esnemesi bize bunu hatırlatıyor olabilir.
TELEFONDA ESNEMEK BULAŞICI MIDIR?
Olabilir! Araştırmalar, esnemenin bir ses efekti söz konusu olduğunda daha bulaşıcı olduğunu gösteriyor. Çoğumuz esnerken benzer bir ses çıkarırız. Bir kişi bunu radyo dalgaları üzerinden bile duyarsa, bir esnemeyi tetiklemek için yeterli olabilir.
Not: Bu açıklama bile sizi esnetmiş olabilir. İşte esnemek aslında bu kadar kolay yayılabilir.
BAŞKASI ESNERKEN SİZ ESNEMEZSENİZ NE OLUR?
Bazı insanlar bu reflekse diğerlerinden daha duyarlıdır. Son araştırmalar, empati düzeyindeki değişkenliğin bireylerin esnemeye karşı farklı tepki vermesine neden olabileceğini öne sürüyor.