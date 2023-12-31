Esnemek neden bulaşıcıdır? O kişilerde daha çok görülüyor...

Bazı araştırmalar, bunun gelişmiş bir senkronize grup davranışı biçimi olduğunu gösteriyor - 20 esnememizin çoğu, gün boyunca ortak geçiş dönemlerinde gerçekleşiyor. Bulaşıcı esneme aynı zamanda artan uyanıklık için bir araç olabilir. Aynı zamanda ne zaman esnememiz gerektiğine dair bir gösterge olarak başkalarının esnemesini de kullanabiliyor olduğumuza dair fikirler var.

Diğer insanlar esnediğinde biz de kendi fizyolojik durumumuza karşı daha duyarlı hale geliriz, yorgun olduğumuzda başka birinin esnemesi bize bunu hatırlatıyor olabilir.