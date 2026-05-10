Ev yapımı reçelin sırrı ortaya çıktı! Bu yöntemlerle taş gibi kıvam tutuyor

Yaz aylarının en sevilen lezzetlerinden reçelin tam kıvamında olması için bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekiyor. Meyvelerin doğru seçilmesinden limon suyunun kullanımına kadar uygulanan basit yöntemler sayesinde reçeller hem şekerlenmiyor hem de uzun süre tazeliğini koruyor. Osmanlı mutfağından günümüze uzanan bu geleneksel yöntemlerle hazırlanan reçeller, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

Yaz mevsimi birçoğumuz için reçel ve turşu mevsimidir. Yaz sezonu o kadar bereketlidir ki, her meyveden reçel yapmak isteriz. Tarihçesine bakacak olursak, reçelin hikayesi aslında şekerle başlıyor. Pers İmparatoru Darius M.Ö. 510 yılında Hindistan'ı işgal ettiğinde, askerleri şeker kamışı ile tanışırlar. Tadından dolayı da şeker kamışına "Arılar olmadan, bal veren bitki" denir. İran'a getirilen şeker kamışı, şifalı bitki olarak görüldüğü için askerler tarafından korunur ve sırrı saklanır. 7'nci yüzyılda Arap Müslümanlar şeker kamışı ile tanışır ve şerbetini yapmayı öğrenir. İlk reçel de yaz meyvelerinin uzun süre korunması amacıyla Müslüman Türkler tarafından geliştirilir. Türklerin meyveyi reçel sayesinde uzun süre saklamaları, Batı'yı hayrete düşürür. Önceleri bayramlarda ve uzun kış gecelerinde ikram olarak sunulan reçel, saray ve dergahların vazgeçilmezidir. Mevlevi dergahlarında bilinen en eski tarif de gül reçeli olur.



LEZİZ BİR REÇELİN SIRLARI

Reçelin yapımında kullanacağınız meyvelerin çürük olmamasına dikkat edin. Reçeli kaynatmak için kullandığınız tencerenin içerisine bir cam bilye atarsanız dibinin tutmasını engellemiş olursunuz.

Reçelin kabarmaması amacıyla içine bir miktar tereyağı koyup, tahta kaşıkla karıştırın.

Yapımı sırasında reçelin kıvamını kontrol etmek isterseniz, suya birkaç damla reçel damlatın. Eğer dağılmıyorsa kıvamı uygun hale gelmiş demektir.

Kayısı, şeftali gibi tatlı meyvelere az; vişne, erik gibi ekşi meyvelere daha çok şeker koymalısınız.

Kışın tüketmeyi planladığınız reçellerin şekerlenmemesi için içerisine limon ya da limon tuzu katabilirsiniz.

Böylece şekerlenmesini önlemiş olursunuz.

Taze ve olgun meyvelerin kullanımı reçelinizin lezzetine doğrudan etki edecektir.

Reçeli pişirme sırasında tahta kaşıkla hep aynı yönde karıştırmanız gerekmektedir.

Aksi takdirde reçeliniz geç kıvama gelir ya da sulanabilir.

Reçelin yapımı sırasında oluşan köpüklenmeyi, kıvamı tuttuğu zaman sıcak suya batırılmış metal süzgeç ile alabilirsiniz. Yapımı biten reçelleri güzelce temizlenmiş ve sıcak tutulan kavanozların ağızlarına kadar doldurmalısınız.

Kapak kısmını kapatırken peçeteyle desteklemek gerekir.

Kavanozlara doldurduğunuz reçellerin kapağını kapatırken sıcak ya da soğumuş olmasına dikkat edin.

Ilık olması durumunda soğumasını bekleyin.

Reçel dolu kavanozları ışık görmeyen, ferah ve çok sıcak olmayan alanlarda saklamanız gerekiyor.