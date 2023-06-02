Evcil hayvanlarınıza sakın bu besini yedirmeyin! Hayvandan insana geçen 'köpek kistine' neden oluyor

Prof. Dr. Türkmen Turan Çiftçi, hayvandan insana geçebilen ve karaciğer, akciğer, dalak, beyin gibi organlarında kistler oluşturarak kişinin ölümüne neden olabilen kist hidatik hastalığına yönelik "kistli sakatatların kedi ve köpeklere yedirilmemesi" uyarısında bulundu. Prof. Dr. Türkmen Turan Çiftçi, halk arasında "köpek kisti" olarak bilinen kist hidatik hastalığına ilişkin açıklama yaptı.

AA Giriş Tarihi: 02.06.2023 11:29 PAYLAŞ ABONE OL

Hastalığın, insanların karaciğer, akciğer, dalak, beyin gibi organlarında kistler oluşturarak, ölüme yol açabilen bir sağlık sorunu olduğunu söyleyen Çiftçi, Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu, Güney Amerika ve Kuzey Afrika ülkelerinde çok sık görüldüğünü belirtti. Çiftçi, "Ülkemizde yaklaşık her 200 kişiden biri bu hastalığa yakalanıyor." dedi. Köpek kistinin insanlarda hiçbir şikayete neden olmayacağı gibi yerleştiği organa göre farklı belirtiler verebildiğine dikkati çeken Çiftçi, hastalığın sağlık için "sessiz tehdit" olduğunu vurguladı. Çiftçi, kistlerin karaciğere yerleştiğinde kişide bulantı, kusma, koyu renkli idrar, karın ağrısı veya karın şişliğine neden olabildiğine ve kistlerin patlamasının ölüme yol açabildiğine işaret etti.

Prof. Dr. Çiftçi, köpek, kedi, çakal, tilki, kurt gibi hayvanların dışkısıyla parazitin yumurtalarının çevreye saçıldığı bilgisini vererek, "Bu hayvanların kurumuş dışkısı içindeki yumurtalar rüzgarla etrafa yayılarak, meyve-sebze veya içeceklerin üzerine konar. Bu şekilde kirlenmiş gıdaların vücuda alınması, uçuşan yumurtaların solunum yolundan girmesi, paraziti taşıyan hayvanlara dokunulduktan sonra ellerin iyice yıkanmaması hastalığın insanlara bulaşmasına sebep olur." diye konuştu.