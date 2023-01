Evde diş bakımı yaparken dikkat edilmesi gerekenler

Diş fırçanızın, tüm dişlerinizin tabanına ulaşacak, bakterileri yok edecek ve dişlerinizden ve diş etlerinizden plakları çıkaracak kadar yumuşak olduğundan emin olun. Sert kıllara sahip fırçalar sanılanın aksine dişlerinizi temizlemediği gibi dişlerinizi de yıpratır. Çünkü plak, diş eti hastalıklarının yanı sıra diş çürümesine de neden olabilir. Manuel veya elektrikli diş fırçanızı diş hekiminizle birlikte seçtiğinizden emin olun. Küçük bir ağzınız varsa fırça başlığının boyutu daha da önemlidir. Fırçalar çeşitli boyutlarda ve farklı açılarda gelir. Bazıları diğerlerinden daha esnektir.

DİŞLERİNİZİ ÇOK SERT FIRÇALAMAYIN

En sık yapılan hatalardan biri de diş temizliğinin sert fırçalama ile sağlanabileceği düşüncesiyle hareket etmektir. Bunu yapmanın en doğru yolu dişlerinizi ve diş etlerinizi masaj yaparak fırçalamaktır.

ACELE ETMEYİN

Dişlerinizi fırçalarken hızlı davranmaktan vazgeçin. Her fırçalama 2 dakika ve nazik bir şekilde sürmeli ve günde en az 2 kez tekrarlanmalıdır. Her şeyin olduğu gibi diş fırçanızın da bir ömrü olduğunu unutmayın! Kullandığınız diş fırçasından ne kadar memnun olursanız olun, her şeyde olduğu gibi diş fırçanızı da düzenli aralıklarla değiştirmelisiniz. Diş fırçanızı 50 günde bir değiştirin, kıl yapısında ve renginde değişiklik gördüğünüzde hemen değiştirin. Çünkü kıllar yıprandığında güçlerini kaybederler. Ayrıca, küf ve bakteri üremesini önlemek için diş fırçanızı ıslakken açıkta bırakın.

DİŞLERİNİZİ DOĞRU FIRÇALAYIN

Yapılan en yaygın hatalardan birisi dişleri yanlış fırçalamaktır. Bu, en yaygın hatalardan biridir. Dişlerinizi, diş etinizden diş etinize doğru yalnızca aşağı hareketler yaparak, baskı uygulamadan fırçalayın.

Aksi halde farkında olmadan zarar verebilirsiniz. Ayrıca dişlerinizin sadece görünen yüzeylerini değil, göremediğiniz görünmeyen yüzeylerini ve diş etlerinin başlangıç noktalarını da fırçalamaya özen gösterin. Bakterilerden kurtulmak için dilinizi fırçalamayı unutmayın.