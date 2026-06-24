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Evde dondurma nasıl yapılır? İşte ev yapımı, kolay tarifler...

Oldukça basit bu tariflerle sıcak havalardan kaçıp kendinizi serinliğin kollarına bırakmaya hazır mısınız? İşte meraklısına evde kolay dondurma tarifi...

Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün hepimizin bayılarak yediği ancak annelerimizin meşhur söylemiyle hangi hijyenik koşullarda yapıldığını bilmediğimiz dondurmayı evde yapmayı deniyoruz. Malum, yaz sıcakları epey bunaltıyor; biz de evde dondurma yaptık. O kadar nefis ve hafif oldu ki, yazın kavurucu sıcaklarında bir nebze ferahlamak istiyorsanız, siz de deneyin. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



ACIBADEM KURABİYELİ DONDURMA MALZEMELER

5 su bardağı süt

1 yemek kaşığı toz salep

1.5 su bardağı toz şeker

1/2 adet vanilya

2 kutu krema

3 adet yumurta sarısı

Acıbadem kurabiyesi

YAPILIŞI: Süt, toz salep ve toz şekerin yarısını tencereye koyup vanilya çubuğunu içine atıyoruz. Karışımı karıştırarak kıvam almasını sağlıyoruz. Koyulaşınca ocaktan alıp vanilya çubuğunu çıkarıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Ardından kabın içinde kremayı çırpıyoruz. Çırpma işlemi bittikten sonra başka bir karıştırma kabının içinde yumurta sarılarını ve toz şekerin kalan kısmını, şeker ve yumurta sarıları iyice karışana kadar çırpıyoruz. Bu yumurtalı karışımı pürüzsüz bir kıvam alınca cam bir kaseye aktarıp yumurta sarılarının benmari usulü pişmesini sağlıyoruz. Ardından soğutuyoruz. Hazırladığımız tüm malzemeleri birbirine karıştırdıktan sonra bu karışımı çırptığımız kremanın içine yavaş yavaş yediriyoruz. Üzerini spatula ile düzleyip streç filmle kapattıktan sonra dondurucuda 8-10 saat soğutuyoruz.