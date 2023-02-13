Evlat özlemini bir koliye sığdrdı! Kendi ördüğü bebek kıyafetlerini depremzede bebeklere gönderdi

Kimi çocuğunun bebek arabasını, kimi çocuğuna aldığı bezi depremzedeler için bağışlarken, Feride Ö. de özlemle ördüğü bebek kıyafetlerini bağışladı.

Kepez Belediyesi ve Kepez Vakfı işbirliğiyle depremzedeler için başlatılan yardım kampanyası tüm hızıyla devam ediyor. Depremin ilk gününde başlatılan yardım kampanyasına destek olmak isteyen vatandaşların yardım seferberliğinde duygulu anlarda yaşanıyor.

Feride Ö.'nün, bağış kolisine yapıştırdığı not ise herkesi duygulandırdı.

"Benim bebeğim olmadı. Belki Allah nasip eder diye örmüştüm bunları Nasip sizlereymiş. Bir anne sıcaklığıyla ısıtsın inşallah. Sizi çok seviyorum. Sevgilerle hep yanınızdayız. Allah'a emanet olun" diyen Feride Ö.'nün ördüğü bebek kıyafetleri deprem felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş'a gönderildi. Deprem bölgesindeki ekipler, bu anlamlı bağışı Kahramanmaraş Elbistan'da yeni bebeği olan bir anneye teslim etti.